Budowa anatomiczna kończyny górnej

Kończyna górna składa się z trzech odcinków: ramienia, przedramienia i ręki. Z tułowiem łączy się za pomocą obręczy barkowej. Wśród okolic kończyny górnej wyróżniamy okolicę naramienną, pachową, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek i rękę. W ramieniu znajduje się kość ramienna, a w przedramieniu dwie kości – promieniowa i łokciowa. Ręka ma natomiast składa się z aż 27 kości – 8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza i 14 kości palców. Poszczególne kości łączą się ze sobą za pomocą stawów, co gwarantuje dobrą ruchomość. Za ruch odpowiedzialne są liczne mięśnie.

Kiedy konieczne jest zastosowanie protezy kończyny górnej?

Protezę kończyny górnej proponuje się pacjentom, u których doszło do amputacji kończyny. Najczęściej do amputacji dochodzi w wyniku wypadków, niekiedy jednak konieczne jest operacyjne usunięcie kończyny, np. w przypadku niektórych chorób nowotworowych.

Jakie są rodzaje protez kończyny górnej?

Protezy dla wyłuszczenia w stawie barkowym.

Protezy ramienia ze stawem łokciowym.

Protezy dla wyłuszczenia w stawie łokciowym.

Protezy przedramienia.

Protezy ręki i palców.

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjentom proponuje się różne rodzaje protez kończyny górnej:

Protezy mioelektryczne – są to protezy sterowane przez impulsy mioelektryczne.

Protezy kosmetyczne – z wyglądu przypominają normalną kończynę .

. Protezy mechaniczne – są to protezy poruszane przy pomocy drugiej kończyny.

Protezy hybrydowe – łączą w sobie cechy protezy mechanicznej i kosmetycznej.

mechanicznej i kosmetycznej. Linery na kończynę górną – osłaniają kikut zapobiegając podrażnieniom skóry.

Jakie są rodzaje sterowania protezą kończyny górnej?

Sterowanie przy pomocy drugiej, zdrowej kończyny – stosowane w przypadku protez mechanicznych i hybrydowych.

– stosowane w przypadku protez mechanicznych i hybrydowych. Sterowanie bioelektryczne – jest to jedno z najczęściej stosowanych rodzajów sterowań. Mioelektryczne sygnały powstające w mięśniach są przekazywane na specjalne elektrody umieszczone w protezie , co umożliwia ich ruch - na wzór fizjologicznego ruchu ręki i dłoni.

sygnały powstające w mięśniach są przekazywane na specjalne elektrody umieszczone w , co umożliwia ich ruch - na wzór fizjologicznego ruchu ręki i dłoni. Sterowanie siłą mięśni – proteza połączona jest linką z obręczą kończyny górnej i wraz z nią może się poruszać.

Sterowanie elektromechaniczne – ruchy obręczy kończyny górnej włączają i wyłączają baterię odpowiedzialną ze ruchy palców.

