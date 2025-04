http://ginekologia.wieszjak.polki.pl/antykoncepcja/229215,Fazy-cyklu-miesiaczkowego-ktore-dni-sa-plodne.html

Wiedza o skutecznym zabezpieczaniu się nie tylko przy pomocy środków antykoncepcyjnych jest coraz większa. Coraz częściej dopasowujemy metody antykoncepcji do swojego organizmu, ponieważ styl życia, przebyte choroby, zażywane leki i wiek mają wpływ na kobiecą płodność.

Owulacja

W jajnikach znajduje się od 300 - 400 tys. zawiązków pęcherzyków jajowych, z czego w dojrzałe komórki jajowe rozwija się z jedynie od 300 - 400. Zazwyczaj podczas cyklu miesiączkowego z jednego jajnika uwalnia się jedna komórka jajowa. Owulacja zaczyna się, gdy komórka jajowa opuszcza jajnik i jest gotowa do zapłodnienia, czyli przez 18 godzin. Jednak w każdym cyklu może być aż 6 dni płodnych, co wiąże się z długą żywotnością plemników, które są w stanie przetrwać w droga rodnych kobiety do 5 dni.

Zmienność cykli

Na naturalny cykl miesiączkowy mają wpływ różnego rodzaju czynniki: stres, klimat, zażywane leki, antykoncepcja, dieta. Czynniki te sprawiają, że cykle mogą różnić się od siebie, co może czasami utrudnić dokładne określenie dni płodnych.

Sposoby określania dni płodnych

Istnieje kilka metod, przy pomocy których można wyznaczyć dni płodne:

• metoda termiczna

- wykorzystuje wzrost temperatury ciała kobiety po owulacji i utrzymywanie się tego stanu aż do miesiączki,

- metoda polega na mierzeniu temperatury w pochwie i własnoręcznym przygotowywaniu wykresów,

• metoda Bllinsa

- polega na obserwacji śluzu z szyjki macicy,

- wymaga znajomości własnego ciała i nieomylności w odróżnianiu śluzu,

• testy owulacyjne (jednorazowego użytku)

- na podstawie stężenia w moczu hormonu luteinizującego (LH) umożliwiają określenie dni płodnych,

- poziom tego hormonu jest najwyższy przez jajeczkowaniem,

• komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Peary

- zbierają bardzo precyzyjne dane o cyklu kobiety,

- informują o występowaniu dni płodnych za pomocą kolorowych lampek,

- pomagają zaplanować płeć przyszłego potomka,

- pomagają w skutecznym (99,3%) uniknięciu ciąży.

