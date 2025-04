Wywiad i badanie to podstawa

Reklama

Lekarz rozpocznie badanie od zebrania informacji na temat naszego zdrowia. Przydatne będą informacje na temat przebytych operacji(w tym sprowadzania niewłaściwie położonych jąder do worka mosznowego), stanów zapalnych jąder, warunków pracy, narażenia na stres, przyjmowanych leków, nałogów.Po zebraniu wywiadu lekarz przystąpi do badania fizykalnego. Oceni przy tym położenie, wielkość i konsystencję jąder. Zwróci uwagę na ich obecność poza moszną czy na zmniejszenie ich wielkości ( średnia prawidłowa objętość jądra wynosi 20-25ml). Będzie mógł wyczuć także wszelkie pogrubienie, stwardnienie czy obecność guzków, mogące świadczyć o nowotworze czy żylakach powrózka nasiennego. Powiększenie objętości moszny może wskazywać na nowotwór albo zapalne jąder.

Jakość nasienia

Główną rolę w ocenie płodności u mężczyzny spełnia badanie nasienia. Jest ono bezbolesne i niejednokrotnie może uchronić partnerkę przed uciążliwymi i bolesnymi zabiegami.

Oddanie nasienia wymaga pewnego przygotowania - około 5 dni abstynencji seksualnej.

Prawidłowe normy ejakulatu(oddanego nasienia):

objętość 2-5 ml

pH: 7,2- 7,8

liczba plemników 20 mln/ml ejakulatu ( gdy liczba ta jest zmniejszona mówimy o oligozoospermii, natomiast zupełny brak plemników to azoospermia)

to azoospermia) ruchliwość plemników: plemników poruszających się tzw. ruchem postępowym powinno być minimum 50% ( gdy jest ich mniej mówimy o asthenozoospermii)

żywotność plemników: żywych plemników powinno być minimum 75%

morfologia plemników: prawidłowo zbudowanych plemników powinno być minimum 30 % ( gdy jest ich mniej mówimy o teratozoospermii)

leukocyty (krwinki białe )- ich ilość powinna wynosić

Nasienie zostaje też poddane badaniom czynności plemników, tj. ich zdolność do łączenia się z komórką jajową oraz przedostawania się przez śluz wydzielany przez szyjkę macicy- jednym słowem pokonywanie wszelkich „trudności” na drodze do komórki jajowej. Azoospermia jest wskazaniem do biopsji jądra i sprawdzenia, czy produkuje ono plemniki.

W sytuacji nieprawidłowych wyniku badania nasienia lekarz zleca badanie poziomów hormonów we krwi- testosteronu, FSH, LH, estradiol.Badania genetyczne polegające na ocenie chromosomów mogą również pomóc wykryć przyczynę niepłodności w postaci zaburzeń genetycznych.

Reklama

Polecamy: Jakie są przyczyny poronień?