Pod kontrolą W ciąży, w której istnieje niezgodność serologiczna i u matki nie wykrywa się obecności przeciwciał (ujemny pośredni test antyglobulinowy, popularnie nazywany odczynem Coombsa) istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. W tych przypadkach należy jeden raz w każdym trymestrze oznaczyć odczyn Coombsa i w sytuacji, gdy jest on ujemny podać kobiecie ciężarnej profilaktyczną dawkę immunoglobuliny anty RhD w 28. tygodniu ciąży. Jeśli kobieta RhD ujemna urodzi dziecko z grupą krwi RhD dodatnią to do 72 godzin od porodu należy podać immunoglobulinę anty-RhD w odpowiedniej dawce.Dodatni odczyn Coombsa – co robić?W sytuacji, gdy stwierdzi się dodatni odczyn Coombsa obowiązuje skierowanie pacjentki do ośrodka referencyjnego i monitorowanie poziomu przeciwciał. W monitorowaniu konfliktu serologicznego nieocenione zasługi wniosły badania ultrasonograficzne, które wyparły techniki inwazyjne polegające na nakłuciu jamy owodni i pobraniu płynu owodniowego do badania. Obecnie od 18 tygodnia ciąży można mierzyć szybkość przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, co po odpowiednim przeliczeniu wskazuje w jakim stanie jest płód i jak dalej postępować. Na tej podstawie możemy zdiagnozować, czy ciąża może być dalej kontynuowana, czy też wcześniej ją zakończyć, czy może wykonać transfuzję dopłodową. Profilaktyka konfliktu serologicznegoKażda kobieta w ciąży powinna mieć zlecone oznaczenie grupy krwi w czasie pierwszej wizyty u lekarza. W sytuacji niezgodności serologicznej w zakresie układu RhD zleca się powtórzenie oznaczenia grupy krwi z określeniem odczynu Coombsa w każdym trymestrze, a więc mniej więcej co około 10 tygodni. Zaleca się, aby w 28 tygodniu ciąży podać profilaktycznie 300μg immunoglobuliny anty-RhD. Ponadto kobiety po poronieniu, amniopunkcji, porodzie powinny mieć podaną immunoglobulinę anty-RhD do 72 godzin w dawce dostosowanej do czasu trwania ciąży, rodzaju porodu oraz ilości płodów. Jeśli do zakończenia ciąży lub działań inwazyjnych na płodzie doszło w I trymestrze to podaje się 50μg immunoglobuliny anty-RhD, w II trymestrze 150μg a w III trymestrze 300μg. W przypadku ciąż mnogich dawki te się mnoży przez liczbę dzieci.

