Codzienne funkcjonowanie bez takich używek, jak papierosy, kawa, alkohol, a nawet narkotyki wielu osobom wydaje się niemożliwe. Ich argumentacja zazwyczaj opiera się na stwierdzeniach dotyczących redukcji stresu, poprawie samopoczucia, napędu do działania, a niektórzy traktują używki jako zajęcie towarzyskie. Do czego mogą doprowadzić takie przekonania, pokazują choroby, na jakie zapadają osoby uzależnione.

Nikotynizm



Nikotyna, będąca składnikiem dymu tytoniowego, jest trucizną, którą można znaleźć m.in. w środkach owadobójczych. Oprócz tego dym tytoniowy zawiera szkodliwe dla człowieka związki chemiczne, takie jak: tlenek węgla, cyjanowodór, fenol itp.

Są one przyczyną nowotworów, szczególnie raka płuc, udaru mózgu, zawału serca, nieżytu dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i innych dolegliwości. Silnie narażony na skutki palenia tytoniu jest układ sercowo-naczyniowy. W wyniku palenia następują zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych, utrudniające przepływ krwi i przez to niedotlenienie mięśnia sercowego. Papierosy stymulują wydzielanie adrenaliny, która powoduje wzrost ciśnienia i przyspieszenie pracy serca. W ostatnich latach popularność w naszym kraju zdobyły e-papierosy, mające mniej substancji szkodliwych niż zwykłe papierosy. Warto jednak pamiętać, że paląc papierosy elektroniczne nie uwalniamy się od szkodliwego działania nikotyny.

Alkoholizm



Alkohol oddziałuje przede wszystkim na układ nerwowy. Jego działanie, polegające na tłumieniu mózgowych ośrodków kontroli, prowadzi do stanu szybkiego rozluźnienia i euforii. Fakt ten stanowi główny powód dużej popularności alkoholu.

Nadmierne jego spożywanie prowadzi do psychodegradacji alkoholowej, czyli otępienia umysłowego i zmian charakterologicznych. Oprócz tego wywołuje marskość wątroby i uszkodzenie trzustki. Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia, a także osłabia mięsień sercowy. Zdecydowanie negatywne działanie alkoholu zaczyna się już od stężenia we krwi wynoszącego 0,6 promila. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest przyczyną powstawania około 60 różnego typu chorób, w tym nowotworowych. Pamiętajmy, że granica między tzw. piciem okazjonalnym, a nałogowym jest praktycznie niezauważalna.

Narkomania



Zażywanie narkotyków jest niezwykle szkodliwe dla zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, może również doprowadzić do śmierci. Nawet po jednokrotnym przyjęciu substancji narkotycznej może dojść do uzależnienia. Pogarsza ono funkcjonowanie w każdej sferze życia i powoduje skupienie się na zdobywaniu kolejnych środków odurzających.

Organizm z czasem przyzwyczaja się do narkotyku (tzw. tolerancja), co powoduje, że do wywołania pożądanego efektu odurzenia, potrzebne są coraz częstsze i większe dawki. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczny narkotyk czy bezpieczna dawka. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków to m.in.: śmiertelne zatrucia na skutek przedawkowania, choroby psychiczne, uszkodzenia narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, mózg) czy układu oddechowego. W układzie krążenia narkotyki zwiększają ciśnienie tętnicze krwi, co może prowadzić do wylewu krwi do mózgu, niewydolności lub zawału serca. Substancje odurzające przyspieszają pracę serca i wywołują arytmię.

A co z kawą?



Kawa jest zaliczana do używek ze względu na zawartą w niej kofeinę, która pobudza układ nerwowy, jednak nie ma ona właściwości mogących powodować uzależnienie. Umiarkowane spożycie kawy (około 3-4 filiżanek, czyli 300-400 mg kofeiny dziennie) jest bezpieczne dla zdrowia osób bez chorób układu krążenia.

Jednakże kofeina spożywana w nadmiarze może powodować kołatanie i zaburzenia rytmu serca. Kawa gotowana i niefiltrowana podnosi poziom cholesterolu, co wpływa na ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Osoby ze schorzeniami układu krążenia powinny uważać na kofeinę, ponieważ podnosi ona poziom ciśnienia tętniczego. Nadmiar kofeiny powoduje także wypłukiwanie wapnia z organizmu.

Pamiętajmy także o nowych czynnikach wywołujących uzależnienia, takie jak dopalacze, które w razie zatrucia, ze względu na ich różnorodny skład, trudniej jest usunąć z organizmu niż dobrze zbadane już narkotyki. Zwracajmy także uwagę, szczególnie młodym osobom, jeśli często piją napoje energetyzujące, które mają dużą zawartość kofeiny i tauryny. Wśród osób uzależnionych od dopalaczy i narkotyków są takie, które zaczynały właśnie od takich napojów i z czasem zamieniły je na ostrzejsze używki.

