Przede wszystkim rodzic musi sobie uzmysłowić, że jest wzorem dla swojego dziecka – także w dziedzinie języka. Dlatego też do malucha powinniśmy zwracać się w sposób naturalny, bez używania zdrobnień i bez seplenienia. Spieszczone formy słów, których na co dzień rzadko używamy, są dla dziecka trudniejsze do wymówienia, co oznacza, iż nieświadomie wymagamy od niego więcej niż trzeba. Jak opisywać dziecku rzeczywistość, aby nauczyć go poprawnej wymowy? Kiedy należy skontaktować się z logopedą?

Reklama