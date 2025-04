Nawilżenie to podstawa!

Wiele osób ma problem z odpowiednią pielęgnacją suchej skóry. Jeśli chcemy ją utrzymać w dobrej kondycji, powinniśmy zadbać o jej odpowiednie nawilżenie. Naskórek, czyli warstwa ochronna, nie powinien być wysuszony. Bardzo ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Codziennie należy wypijać przynajmniej 1,5 litra wody.

W słoneczny dzień lub gdy wykonujemy większy wysiłek fizyczny, należy pić nawet do 3 litrów wody dziennie. Ważne by była ona niegazowana. Jeśli pijemy herbaty lub kawy dbajmy, by były one słabe i niesłodzone. Soki wysokosłodzone i napoje gazowane zamiast nawadniać organizm powodują jego odwodnienie.

Mycie i pielęgnacja suchej skóry

Do mycia należy używać delikatnych mydeł, najlepiej tych przeznaczonych do skóry suchej lub dla niemowlaków. Ciepły prysznic wpływa na skórę znacznie lepiej niż gorąca, długa kąpiel. Po umyciu i delikatnym osuszeniu warto w wilgotną jeszcze skórę wsmarować dość grubą warstwę kremu lub balsamu tak, by niewytarta woda została pod jego warstwą.

Stosowane przez nas produkty pielęgnacyjne powinny zawierać substancje utrzymujące wilgoć, m.in. mocznik, glicerynę i kwas mlekowy. Mocznik nawilża skórę i jednocześnie delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, a to obniża uczucie świądu skóry. Dodatkowo suche okolice kolan i łokci można posmarować maścią z witaminami A+E.

Poczuj się jak Kleopatra

Raz lub dwa razy na tydzień można przygotować kąpiel Kleopatry z mlekiem i miodem, która wspaniale nawilży i natłuści suchą skórę. Aby przygotować taką kąpiel, nie trzeba kupować drogich płynów - wystarczy wanna z ciepłą, ale nie gorącą wodą, 2 l tłustego mleka, po dwie łyżki oliwy i miodu (najlepiej wielokwiatowego). W takiej kąpieli powinno się przybywać nie dłużej niż 15 minut. Potem nie powinno się opłukiwać ciała, tylko delikatnie osuszyć je ręcznikiem.

Kremy, kapsułki i maseczki

W suchą skórę twarzy (po umyciu specjalnym mydłem do cery suchej) można delikatnie wklepać krem. Powinien on mieć lekką, nietłustą konsystencję z dodatkiem kwasu hialuronowego, gliceryny, pantenolu. Te substancje zwiążą wodę w naskórku. Obecnie na rynku dostępne są specjalne ampułki serum, które należy wklepać delikatnie zanim nałoży się krem.

Dwa razy w tygodniu warto też zastosować silnie nawilżającą maseczkę. Przy cerze suchej działanie maski będzie skuteczniejsze, jeśli wybierze się preparat o kremowej, delikatnej konsystencji. Ważne jest, by po upływie czasu stosowania, który jest zalecany na ulotce, nie spłukiwać go wodą, tylko delikatnie zetrzeć resztki papierowym ręcznikiem. Można też zakupić preparaty zawierające witaminę A i E, które ujędrnią skórę i odmłodzą ją.

