Jesień to czas wzmożonego chorowania. Gdy pojawiają się pierwsze chłodniejsze dni, organizm jest bardziej narażony na infekcje bakteryjne czy wirusowe. Warto jednak wiedzieć, że zmieniając styl życia i dbając o siebie, możemy wesprzeć odporność. Podpowiadamy, jak to zrobić!

1. Więcej higieny

To podstawa nie tylko jesienią, ale przez cały rok. Dokładne mycie rąk jest niezwykle ważne, gdy chcemy chronić się przed wirusami. Należy też unikać dotykania twarzy dłońmi, gdyż wtedy wirusy mogą łatwo wniknąć do organizmu przez błony śluzowe. Jesienią, w przestrzeni publicznej, warto mieć przy sobie chusteczki nawilżone i za ich pomocą oczyszczać ręce.

2. Dające energię jedzenie

Postaraj się zwrócić uwagę na to, co pojawia się w twoim menu. Kupuj ekologiczną żywność, sezonowe owoce i warzywa oraz sprawdzone mięso pozbawione antybiotyków. Wzmacniaj się ciepłymi posiłkami. Na śniadanie warto przyrządzić owsiankę lub jaglankę. Na obiad kaszotto, rozgrzewający rosół czy zupę dyniową. W twoim menu powinny pojawić się też wartościowe przyprawy. Należy do nich np. kurkuma, która jest silnym przeciwutleniaczem, rozgrzewający i przeciwzapalny imbir czy cynamon, czosnek, o silnych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Pamiętajmy też o napojach – najlepiej ciepłych, takich jak herbaty ziołowe. Warto zaś uważać na nadmiar produktów wysokobiałkowych (np. mięso, ryby, jajka, nabiał), które mogą zakwaszać organizm. Bo to sprzyja stanom zapalnym i infekcjom.

3. Odżywione jelita

Wiele z bytujących w jelitach bakterii odgrywają niezwykle ważną rolę w kwestii odporności. Aby o nie zadbać, wybieraj produkty probiotyczne, które odpowiednio wspomogą układ immunologiczny. Warto zwrócić uwagę na kiszonki: kapustę, ogórki, kimchi, zakwas buraczany. Bakterie probiotyczne obecne są także w sfermentowanych produktach mlecznych, czyli w kefirze, maślance, jogurcie naturalnym. Na etykietach szukaj nazw Lactobacillus, Bifidus, Bifidobacterium.

4. Zdrowa śluzówka

Nasz nos działa jak filtr dla wdychanego powietrza. To dlatego warto regularnie nawilżać pomieszczenia, w których przebywamy. Możesz to zrobić używając specjalnych urządzeń lub wieszając na włączony kaloryfer mokry ręcznik. Należy też dużo pić, a w przypadku wystąpienia przeziębienia, wykonać inhalację parową z ziół. Sprawdzić mogą się inhalacje z rumianku, szałwii, tymianku, majeranku oraz zapuszczanie do nosa roztworu soli morskiej.

5. Homeopatia

Gdy pojawia się choroba, wielu z nas chciałoby, by skończyła się tak szybko, jak się pojawiła. To błąd. Organizm powinien odpocząć i mieć czas uruchomić mechanizmy obronne, aby wykształcić odporność na przyszłość.

Na początku infekcji, gdy czujemy się przemarznięci, bo długo przebywaliśmy na dworze podczas wietrznej pogody sprawdzić może się Aconitum napellus, a jeśli przemokliśmy - Dulcamara.

Jeśli po powrocie do domu długo nie możemy się rozgrzać, czujemy dreszcze i zaczynamy kochać, warto sięgnąć po Nux vomica. Gdy pojawi się rzadki wodnisty katar, który mocno podrażnia skórę w okolicy nosa, ulgę przynieść może Allium cepa. W kolejnych dniach, kiedy katar stanie się gęsty i zielonkawy sprawdzić może się Kalium bichromicum. Jeśli do powyższych objawów dołączają ataki suchego kaszlu, które zaczynają się podczas oddychania zimnym powietrzem i drapania w gardle pomóc może Rumex crispus. Gdy zaś suchy kaszel nasila się nocą, co jest bardzo częste, niedługo przed snem warto przyjmować Drosera.

Przy kaszlu mokrym i trudnym do odkrztuszenia pomocny będzie preparat, który ułatwia rozluźnienie i usuwanie wydzieliny Antimonium tartaricum. A męczące napady kaszlu, które prowadzą, aż do wymiotów złagodzić może Ipeca. Przy bólu gardła, jeśli migdałki są powiększone i obrzęknięte pomocny może okazać się Apis mellifica.

Jeżeli ból jest silny, a gardło wysuszone, zaczerwienione i podrażnione - Belladonna, a jeżeli dolegliwości odczuwalne są głównie przy przełykaniu - Phytolacca decandra.

6. Domowa kuracja

Warto zaufać babcinym metodom leczenia pierwszych objawów przeziębienia. Czosnek, cebula, osuszająca kurkuma, syrop z pędów sosny to naturalne produkty, które mają silne działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Przy chrypce i kaszlu pomogą też herbaty malinowe z cytryną, goździkiem i imbirem.

7. Regeneracja

Układ odpornościowy też potrzebuje odpoczynku. Wtedy nabiera sił i uzupełnia deficyt energii. Zaleca się więc nieprzerwany sen przez 8 godzin na dobę. Warto też zadbać o właściwą higienę snu. Przed położeniem się przewietrz pokój, zgaś światło, zadbaj o ciszę, a w łóżku postaraj się nie korzystać z ekranów telefonu czy telewizora.

Nie zapominaj o aktywnym wypoczynku. Rowery, spacer czy jogging to świetne aktywności, które możesz wykonywać nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest buro i szaro. Pamiętaj też o odpowiednim stroju. Ważne, aby twoje ubranie było dopasowane do pory roku i temperatury. Nie przegrzewaj siebie ani swojego dziecka.

Już teraz zacznij wspierać swój organizm, aby cieszyć się urokami jesieni.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej