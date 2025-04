Coraz więcej pracujemy, a coraz mniej odpoczywamy – fakt ten potwierdzają statystyki. A jeśli już mamy wolne, wykorzystujemy ten czas nieefektywnie, więc zmęczenie narasta. Odbiera radość życia, czasem też zdrowie. Jak przerwać to błędne koło? Jak się nie dać zmęczeniu?

Odpoczywać też trzeba umieć

Naukowcy są zgodni co do tego, że efektywnego relaksu trzeba się nauczyć. A na tej płaszczyźnie mamy spore zaległości. Nie potrafimy odpoczywać ani na co dzień, ani na urlopie. Choć w naszym kraju zatrudnionym na pełny etat przysługuje rocznie 26 dni płatnego urlopu, wiele osób z tego nie korzysta, bo... nie ma siły gdziekolwiek wyjeżdżać!

Wolny czas wolimy spędzić na nadrabianiu zaległości w pracy. Po takim urlopie jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. Spada nasza efektywność, stajemy się mniej kreatywni. Wykonywanie obowiązków staje się bardziej stresujące, bo zabiera więcej czasu i energii niż mogłoby, gdybyśmy byli zregenerowani.

Drobne zmiany robią dużą różnicę

Jak zatem wyrwać się z zaklętego kręgu zmęczenia? Jak się nie dać zmęczeniu? Najpierw warto przyjrzeć się temu, jak myślimy o swoim życiu. Jeśli często używamy słów "muszę", "powinnam", to sygnał, że żyjemy pod presją wykonywania kolejnych zadań, która generuje stres i zmęczenie. Pora zastanowić się, co nam sprawia przyjemność i jak wygospodarować na to czas. Dobrze jest nauczyć się przekazywania obowiązków współpracownikom lub domownikom. Naprawdę nie musimy wszystkiego robić same!

Poza tym, bez względu na rodzaj pracy i natłok zadań, w swoim grafiku trzeba zarezerwować czas na wakacje. Najlepiej spędzone na ulubionej aktywności fizycznej, w oderwaniu od telefonu i komputera, z ludźmi spoza kręgu zawodowego. Odskocznia taka sprawia, że nasze akumulatory szybciej się ładują. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy to, co robimy, sprawia nam przyjemność i potrafimy zachować umiar. Ciąg imprez towarzyskich czy też wspinanie się czarnym szlakiem w przypadku osób, które rzadko chodzą po górach, może sprawić, że jeszcze bardziej nadwerężymy siły i zdrowie.

Śpij zamiast jeść słodycze

Dlatego, jeśli czujemy, że najlepiej regenerujemy się leżąc w łóżku, wylegujmy się bez poczucia winy, że mieliśmy ćwiczyć. Pamiętajmy też, że dla samopoczucia ważna jest odpowiednia ilość snu. Jego brak powoduje ból głowy, problemy z koncentracją oraz zaburzenia poziomu hormonów takich, jak grelina i leptyna.

Pierwsza odpowiada za uczucie głodu, a druga sytości. To dlatego osoby niewyspane są cztery razy bardziej narażone na otyłość i zjadają o 40% więcej słodyczy niż ludzie wypoczęci. A te sprawiają, że przez chwilę czujemy przypływ energii, a potem jej gwałtowny spadek. By odzyskać siły znowu jemy lub sięgamy po napoje energetyzujące... Spirala zmęczenia się nakręca. Tylko my sami możemy to przerwać. Zróbmy to, nim zmusi nas do tego wypalenie zawodowe i utrata pracy albo choroba.

