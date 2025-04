Jak nie przytyć na wakacjach?

Wakacyjne wojaże to czas, kiedy mamy nieodpartą ochotę korzystać z życia w pełni. Szczególnie kuszą lokalne dania, których na urlopie przecież koniecznie "trzeba spróbować", pachną gofry z bitą śmietaną i bakaliami, a smakołyki z grilla aż proszą się, by ich skosztować. Jak rozsądnie delektować się wakacyjnymi smakołykami, by nie zrujnować swojej figury?



Wyjazd na wakacje to doskonała odskocznia od szarej rzeczywistości i... ciężko wypracowanych nawyków żywieniowych. I dobrze! Wakacje są po to, by odpocząć nie tylko od pracy, ale również od kulinarnej rutyny. Każda wycieczka to doskonała okazja, by skosztować zarówno tych mniej, jak i bardziej znanych wakacyjnych pyszności. Jak korzystać z nich z umiarem?

Próbuj wszystkiego, ale w małych ilościach



Ta złota zasada sprawdza się na co dzień i podczas wakacyjnych wyjazdów. Bo przecież nie chodzi o to, by odmawiać sobie wszystkiego, co jest potencjalnie tłuste czy bardzo słodkie, lecz by mieć na tyle silnej woli, aby umieć skusić się jedynie na małą porcję smakołyku. Nie jedz do syta! Unikaj objadania się. Szwedzki stół w hotelowej restauracji kusi, lecz naucz się korzystać z jego dobrodziejstw z umiarem.

Nie stosuj ekspresowych diet tuż przed wyjazdem



Do wakacyjnego wyjazdu pozostało kilkanaście dni, a ty chcesz w tym czasie zrzucić kilka kilogramów, by na plaży pięknie prezentować się w kostiumie kąpielowym? Sięgasz po pierwszą lepszą dietę-cud lub co gorsza, zaczynasz się głodzić? To błąd. Jedyne co uzyskasz, chwytając się takich metod, to pewność, że podczas urlopu będziesz mieć jeszcze większą chęć na wakacyjne smakołyki. A od tego już tylko krok dzieli cię od efektu jo-jo.

Pij wodę



Podczas upalnych, wakacyjny dni pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu. W tym celu często sięgaj po wodę mineralną, która nie tylko uzupełni niedobory soli mineralnych, wydalanych z ciała wraz z potem, ale również pomoże szybciej pozbywać się toksyn z organizmu. Zrezygnuj lub zdecydowanie ogranicz kolorowe, słodkie napoje oraz alkohol, które nie tylko odwadniają, ale również dostarczają organizmowi ogromne ilość pustych kalorii.

Odpoczywaj aktywnie



Na wakacjach staraj się spędzać czas aktywnie. Zwiedzaj, pływaj, spaceruj, graj w piłkę plażową lub zdecyduj się na jakikolwiek inny rodzaj aktywnego wypoczynku. Leżenie na plaży owszem jest przyjemne, lecz w połączeniu z nadmiarem przyjmowanych kalorii może skutkować dodatkowymi centymetrami w talii.