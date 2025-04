Jak nikotyna wpływa na płód?

Wszystko, co robi matka, oddziałuje na jej nienarodzone jeszcze dziecko. Szkodliwe substancje z papierosów, które wypala, poprzez naczynia krwionośne dostają się do organizmu malucha i czynią w nim prawdziwe spustoszenie. Wpływa to na spowolnienie rozwoju płodu, a nawet może prowadzić do hipotrofii, czyli jego niesymetrycznego wzrostu.