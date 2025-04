Wyniki Testu Świadomego Rodzica

6. grudnia w dzień mikołajkowy na specjalnie zorganizowanej konferencji przedstawiono pierwsze dane z okresu, jaki upłynął od momentu publikacji Testu Świadomego Rodzica. Test można było rozwiązać w Internecie od 24 października do 3 grudnia. W teście wzięło udział 10 192 osoby, z czego 95 proc. stanowiły kobiety.

Kto przystąpił do testu?

Według organizatorów akcji, do testu przystąpili rodzice, którzy skłonni są do autorefleksji i dla których ważne jest to, jak wychowują swoje pociechy. Dlatego też w teście uzyskano bardzo dobre wyniki – aż 81,31 proc. rodziców udzieliło poprawnych odpowiedzi.

Jakie pytania sprawiły trudności rodzicom?

Były dwa pytania, na które rodzice najczęściej odpowiadali inaczej niż sugerowali autorzy testu. Pierwsze pytanie dotyczyło o zachowanie w sytuacji, gdy dziecko nie reaguje na prośbę o posprzątanie zabawek, a drugie pytanie o zachowanie, gdy raczkujące dziecko usiłuje wdrapać się na schody. W pierwszym przypadku rodzice wybierali częściej rozwiązanie, w którym sprzątniecie klocków było warunkiem obejrzenia bajki, choć - według ekspertów - lepiej byłoby pomóc dziecku posprzątać zabawki i pochwalić za dobrze wykonane zadanie. W drugim przypadku większość rodziców skłonna była odwracać uwagę dziecka, aby na schody nie wchodziło, podczas gdy należałoby pozwolić dziecku wspiąć się coraz wyżej, asekurując je cały czas.

Z jakimi problemami borykają się współcześni rodzice?

Według psychologa Pani Justyny Święcickiej, która wzięła udział w konferencji, rodzice mają kłopot z konsekwencją, dyscypliną i stawianiem granic. Zdaniem psychologa, rodzice którzy potrafią powiedzieć "nie", jednocześnie przekazują swoim dzieciom zdecydowanie większe poczucie bezpieczeństwa niż ci, którzy niczego nie odmawiają.

Według Pani Justyny Święcickiej, kolejnym problemem współczesnego rodzica jest znalezienie czasu dla własnego dziecka. Niestety, potężną rolę odgrywa tutaj łatwy dostęp do nowych mediów. Starsze dzieci spędzają coraz więcej wolnego czasu przed komputerem grając w gry lub przeglądając sieć internetową. Badania pokazują, że 10-12-latki spędzają przed komputerem po trzy godziny dziennie, a w weekendy ten czas jest jeszcze dłuższy, przez co nie mają szans na rozwijanie umiejętności społecznych, które nabywa się przebywając w gronie rówieśników.

Test Świadomego Rodzica to tylko jeden element z kampanii „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”, która została objęta honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Dane zebrane podczas testu i trwania całej kampanii zostaną opracowane i wykorzystane przez Fundację Rodzice Przyszłości do prac nad kolejną edycją testu. Test zaplanowany jest na czwarty kwartał 2013 roku.

Opracowanie: Na podstawie materiałów prasowych Fundacji Rodzice Przyszłości/ (dr)

