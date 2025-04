Tak duża częstość występowania choroby refluksowej przełyku (GERD, ang. gastroesophageal reflux disease) czyni z niej jedno z najpowszechniejszych schorzeń w obrębie przewodu pokarmowego.

Zgaga - najczęstszy objaw

Zgaga jest najbardziej charakterystycznym objawem choroby refluksowej. Oznacza uczucie pieczenia za mostkiem. Pieczenie to promieniuje od dołu do góry i pojawia się najczęściej w godzinach nocnych. Sprzyja temu pozycja leżąca, ułatwiająca cofanie się treści żołądkowej. Chorzy skarżą się również często na odbijania powietrzem i cofanie się treści pokarmowej z żołądka przełyku. Po odbiciu może pojawić się słonawy lub mydlany smak w ustach. Czasami występują również mdłości i wymioty. Objawy zaostrzają się w pozycji leżącej, przy pochylaniu się do przodu i podczas parcia. Spożycie obfitego, bogatego w tłuszcze posiłku także przyczynia się do nasilenia dolegliwości.

Niejasne objawy

Chorobie refluksowej towarzyszy również szereg objawów, których związek z chorobą przełyku może wydawać się na pierwszy rzut oka niezbyt jasny. Zalicza się tutaj chrypka, zwłaszcza pojawiająca się rano, po wstaniu z łóżka. Jej występowanie tłumaczy się drażnieniem strun głosowych przez cofającą się kwaśną treść żołądkową.

Refluks może również imitować objawy astmy: świszczący oddech i suchy kaszel. Jest to związane ze skurczem oskrzeli na skutek dostania się treści żołądkowej do dróg oddechowych. Czasami samo drażnienie błony śluzowej przełyku wystarcza, aby wywołać skurcz oskrzeli.

Cofanie się treści żołądkowej do dróg oddechowych prowadzi do zapaleń zatok, gardła, krtani, oskrzeli, a także ucha środkowego. W chorobie refluksowej może pojawiać się ból w klatce piersiowej, mylony często z bólem dławicowym, charakterystycznym dla choroby niedokrwiennej serca.

To nie musi być refluks!

Istnieje grupa objawów, które mogą wskazywać na refluks, jednak ich przyczyną może być rak przełyku. Niepokój powinny wzbudzić narastające problemy z połykaniem pokarmów i ból podczas połykania, a także gwałtowny spadek masy ciała. Sytuacją niebezpieczną dla życia jest krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, również mylnie wiązane z refluksem. Wymioty zawierające krew lub treść przypominającą fusy od kawy, oddawanie zabarwionych na czarno (tzw. smolistych) stolców to objawy wymagające pilnego kontaktu z lekarzem.

