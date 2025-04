Tętnice, które zaopatrują w krew kończyny dolne tworzą bogatą sieć, gdyż muszą dotrzeć do każdego fragmentu nogi – od uda aż po opuszki palców.

Obserwuj obwód kończyn

Kiedy spada dowóz paliwa dla pracujących mięśni, tkanki powoli obumierają. Siła kończyn stopniowo słabnie, a długotrwałe chodzenie staje się niemożliwe. Łatwo zauważalnym objawem postępującego niedokrwienia kończyn dolnych jest zmniejszenie się masy i obwodu nogi. Każdy może w prosty sposób dokonać tego pomiaru za pomocą chociażby taśmy krawieckiej na różnych wysokościach – uda (nad kolanem) czy łydki.

Objawy na skórze

W chorej kończynie skóra także reaguje na niedokrwienie. Zanikowi ulega owłosienie, skóra staje się bledsza, chłodniejsza i ścieńczała. W zaawansowanym stadium tworzą się trudno gojące owrzodzenia.

Chromanie przestankowe – co to takiego?

Podczas wysiłku związanego z marszem mięśnie w niedokrwionej kończynie zaczynają dawać o sobie znać ostrym bólem. Chory po przebyciu pewnego odcinka trasy doznaje silnego bólu kończyny, co skłania go do zatrzymania się i odpoczynku. Z biegiem czasu odcinek drogi, jaki jest w stanie pokonać chory, staje się coraz krótszy. Wskazaniem do operacji jest chromanie przestankowe występujące przed przejściem 200 m. W zależności od wysokości na której występuje zwężenie tętnicy, ból chromania pojawia się w łydce, pod kolanem, udzie lub na pośladku. Najczęściej występuje niedrożność udowo-podkolanowa.

Osłabienie tętna

Tętno, czyli ruch ściany tętnic pod wpływem przepływającej krwi, u zdrowej osoby powinno być dobrze wyczuwalne na wszystkich tętnicach biegnących blisko skóry. Kiedy naczynie to zajmuje proces miażdżycowy, ściana jego staje się sztywna, a tętno jest niewyczuwalne. Na kończynie dolnej puls można wyczuć w pachwinie, pod kolanem, z boku kostki i na grzbiecie stopy. Ważna jest samokontrola tętna we wspomnianych miejscach, a gdy nie wyczujemy go, natychmiast należy zgłosić się do lekarza.

Bóle w spoczynku

Kiedy proces niedokrwienny rozwija się dalej, drożność powoli tracą coraz drobniejsze tętnice. Wówczas tkanki ulegają martwicy na skutek braku dostaw tlenu i składników pokarmowych. Bóle wysiłkowe zamieniają się na bóle spoczynkowe, kończyna staje się chłodna, a chory traci powoli czucie na skórze. Ruchy chorą nogą stają się ograniczone aż w końcu niemożliwe. W każdym momencie może dojść do całkowitego niedokrwienia czego skutkiem będzie martwica danego odcinka, a nawet całej kończyny.

Kiedy niezbędna jest operacja?

Wskazaniem do operacji oprócz wspomnianego wyżej chromania przestankowego są bóle spoczynkowe, martwica palców stóp, a także niskie ciśnienie na kostkach (

Operacje na kończynach

Leczenie operacyjne polega na udrożnieniu tętnicy metodą przezskórnej angioplastyki, podczas której wprowadzonym balonem rozdyma się tętnicę. Możliwe jest to wówczas, kiedy mamy do czynienia z krótkim niedrożnym odcinkiem (do 5cm). Inną metodą stosowaną przy rozleglejszych fragmentach jest tworzenie omijających odcinków w postaci przeszczepów z własnych żył lub z tworzyw sztucznych. Ostatecznością jest zabieg amputacji kończyny w miejscu, poniżej którego wiele tętnic jest zamkniętych.

