Ostra niewydolność prawokomorowa jest najczęściej wynikiem zatoru tętnicy płucnej lub jej odgałęzień. Powoduje to nagły wzrost ciśnienia w komorze nierzadko doprowadzając do śmierci. Sprzyjającymi zatorom stanami są długotrwałe unieruchomienie, nowotwory czy choroby krwi.

Przewlekła niewydolność prawokomorowa charakteryzuje się stopniowym narastaniem ciśnienia i często pojawia się jako powikłanie niewydolności lewokomorowej. Głównym mechanizmem powodującym tą zależność jest zaleganie krwi i wzrost ciśnienia w krążeniu płucnym prowadzące do obciążenia komory prawej. Niewydolność ta może także być spowodowana izolowanym przeciążeniem na skutek m.in. nadciśnienia płucnego, niedomykalności zastawki trójdzielnej, gdzie zwiększa się ilość dopływającej w czasie rozkurczu krwi. Przyczyną tego rodzaju niewydolności może być zawał prawej komory serca.

Jak dochodzi do powstania niewydolności prawokomorowej?

W rozwoju niedomogi komory prawej znaczącą rolę odgrywają wszelkie choroby tkanki płucnej. Do najczęściej spotykanych należy: obturacyjna choroba płuc spowodowana nadmiernym paleniem papierosów i zaniedbanymi zapaleniami oskrzeli, astma oskrzelowa, pylica czy inne choroby powodujące włóknienie tkanki płucnej i zwężenie naczyń płucnych, tj. gruźlica, pylica, czy rozstrzeń oskrzelowa. W tym mechanizmie dochodzi do wzrostu ciśnienia w krążeniu płucnym a dalej do rozwoju niewydolności.

Również zmiany w obrębie klatki piersiowej mogą prowadzić do przewlekłej niewydolności. Można do nich zaliczyć m.in. kifoskoliozę, zniekształcenia klatki piersiowej czy zesztywniające zapalenie stawów.

Kiedy podejrzewać niewydolność serca prawej komory?

Istnieją charakterystyczne cechy mogące sugerować istnienie tej jednostki chorobowej. Charakterystycznym i nieodłącznym elementem są tu obrzęki, zlokalizowane szczególnie wokół kostek i podudzi. Mogą się one pojawić także w innej lokalizacji szczególnie w odcinku lędźwiowym po przebudzeniu. Ich przyczyną jest zastój krwi w organizmie. Nasilenie obrzęków może być tak duże, że mogą one powodować wodobrzusze, gromadzenie się płynu w worku osierdziowym a nawet prowadzić do przekrwienia błon śluzowych przewodu pokarmowego.

Dosyć wcześnie pojawia się nykturia czyli częste oddawanie moczu w nocy.

Innym charakterystycznym objawem jest tkliwość górnej połowy brzucha dochodzący nawet do rozpierającego bólu zwłaszcza pod prawym łukiem żebrowym. Przyczyną tego jest rozciąganie torebki wątroby na skutek jej przekrwienia i powiększenia.

Objawy niewydolności prawo komorowej mogą wprowadzić w błąd, gdyż często towarzyszą one również innym schorzeniom. Najlepszym tego przykładem są obrzęki, które mogą być także spowodowane niewydolnością lewej komory na skutek pogorszenia funkcjonowania nerek i zatrzymywania wody w organizmie. Obrzęki występują także w chorobach żył kończyn dolnych. Często występują po lekach np. nifedipinie.

