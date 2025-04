By zmniejszyć uporczywe objawy

Oprócz podstawowego antybiotyku, w razie potrzeby lekarz może przepisać również jeden z następujących leków, które mogą być przydatne w zmniejszaniu odczynu zapalnego i przyspieszają powrót do zdrowia. Leki obkurczające błonę śluzową (z zawartością na przykład pseudoefedryny) powodują obkurczenie naczyń błony śluzowej. Są to środki czasowo zmniejszające objawy zapalenia zatok poprzez poprawienie drenażu, a przez to ułatwienie wypływu wydzieliny z zatok. Ich działanie obkurczające oprócz odblokowywania przewodów, powoduje także zmniejszenie tempa produkcji wydzieliny.

Uwaga na kropelki

Krople do nosa sprzedawane w aptece mogą również przynosić dużą ulgę w zapaleniu zatok. Ich stosowanie powinno jednak ograniczać się do kilku dni, jako że leki te powodują uzależnienie objawiające się spadkiem skuteczności. Dodatkowo po odstawieniu obserwuje się nasilenie objawów, a dawka środka zapewniająca skuteczność zdecydowanie się zwiększa.

Zaleca się jak najrzadsze stosowanie, w jak najmniejszych dawkach kropli do nosa, gdyż ich skuteczność spada wraz z częstotliwością stosowania.

Działanie przeciwzapalne

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie donosowych leków zmniejszających stan zapalny na bazie glikokortykosteroidów. Środki te są bezpieczne i skuteczne, nie wchłaniają się do krwi i działają miejscowo. Jest to istotne w związku z silnym działaniem ogólnoustrojowym glikokortykosteroidów, którego w tym przypadku się unika. W przypadku zapalenia zatok mogą być bezpiecznie stosowane przez zalecony czas trwania terapii.

Przewlekłe zapalenie

Przewlekłe lub nawracające zapalenie zatok wymaga intensywnego leczenia przez dłuższy czas. Stosuje się silniejsze antybiotyki w większych dawkach. Istotne jest również stosowanie sprejów donosowych zmniejszających stan zapalny, które mają jednocześnie zapobiegać nawrotowi zapalenia.

Na bazie alergii

W przypadku zapalenia zatok spowodowanych alergią korzystne okazać się może stosowanie leków przeciwhistaminowych oraz odczulanie i unikanie alergenu.