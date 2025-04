Obrzezanie mężczyzn jest procedurą chirurgiczną, polegającą na usunięciu napletka. Odbywa się zwykle w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Poza USA (tu obrzezaniu poddawanych jest od 60 do 90% noworodków płci męskiej), Kanadą, Australią, Filipinami i Koreą Południową dokonywane jest tylko wśród określonych grup kulturowych i religijnych.

Obrzezanie – korzyści zdrowotne



Wielokrotnie wykazywano, że usunięcie napletka przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania infekcji dróg moczowych, chorób przenoszonych drogą płciową, a także raka penisa. Podczas obrzezania usuwana jest wrażliwa na zakażenia błona śluzowa, znajdująca się po wewnętrznej stronie napletka, obfitująca w tzw. komórki Langerhansa, odgrywające istotną rolę w zakażeniu mężczyzn między innymi wirusem HIV.

Obrzezanie zapobiega zakażeniu się wirusem HIV?



W początkach XXI wieku rozpoczęto trzy duże randomizowane badania, mające pomóc w ocenie skuteczności obrzezania w zapobieganiu zakażeniu HIV u heteroseksualnych mężczyzn. Po 17 miesiącach badań w RPA liczba nowych zakażeń HIV w grupie kontrolnej wyniosła 49, w grupie obrzezanych mężczyzn – zaledwie 20. Dzięki usunięciu napletka ryzyko zakażenia HIV zostało ograniczone o 60%, uznano więc za nieetyczne kontynuację badania i wszystkim uczestnikom zaoferowano możliwość obrzezania. Wstępne wyniki badań prowadzonych w Kenii wykazały zmniejszenie częstości zakażeń HIV o 53% wśród mężczyzn obrzezanych, w Ugandzie - o 48%.

WHO o obrzezaniu



Ochronne działanie obrzezania mężczyzn wzbudziło ogromne zainteresowanie na całym świecie. W 2007 r. WHO i organizacja UNAIDS przedstawiły następujące wnioski:

Udowodniony został istotny wpływ obrzezania mężczyzn na zmniejszenie transmisji zakażenia HIV z kobiet na mężczyzn;

Obrzezanie mężczyzn nie daje całkowitej ochrony przed zakażeniem HIV, dlatego promocja i umożliwianie bezpiecznych zabiegów obrzezania mężczyzn nie zastępuje innych interwencji zapobiegających heteroseksualnej transmisji HIV;

przed zakażeniem HIV, dlatego promocja i umożliwianie bezpiecznych zabiegów obrzezania mężczyzn nie zastępuje innych interwencji zapobiegających heteroseksualnej transmisji HIV; Obrzezani mężczyźni powinni przestrzegać innych znanych metod profilaktyki HIV, takich jak: opóźnienie inicjacji seksualnej, powstrzymywanie się od seksu z penetracją, zmniejszenie liczby partnerów seksualnych, właściwe i konsekwentne stosowanie prezerwatyw (dla kobiet i dla mężczyzn).

Eksperci WHO i UNAIDS uważają, że należy zwiększyć dostęp do bezpiecznych zabiegów obrzezania mężczyzn, zastrzegają jednak, iż konieczne są dalsze badania w tym kierunku. Do tej pory nie wyjaśniono wpływu obrzezania mężczyzn zakażonych HIV na ryzyko przeniesienia zakażenia na ich partnerki seksualne. Istnieją również doniesienia, iż obrzezanie nie chroni przed zakażeniem HIV w kontaktach analnych.

*Konsultacja merytoryczna tekstu – prof. Alicja Wiercińska–Drapało, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, WUM

Źródło: materiały prasowe z warsztatów: „Zakażenie HIV – problem wielu kobiet” /pg/ar