Toksoplazmoza to choroba wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Do głównych przyczyn dużej liczby zachorowań należą nieodpowiednie nawyki żywieniowe i higieniczne. Toksoplazmozie, tak jak każdej chorobie, lepiej zapobiegać niż ją leczyć.

Jedną z postaci tej choroby jest toksoplazmoza wrodzona. W tym wypadku dochodzi do zakażenia płodu przez łożysko jeszcze w łonie matki. Takie zakażenie może wyrządzić wiele szkód w organizmie dziecka, z których najczęstsze to uszkodzenie narządu wzroku i mózgu.

Główną drogą zakażenia jest przewód pokarmowy. Do zainfekowania dochodzi poprzez spożycie niewystarczająco ugotowanego bądź surowego mięsa,

które było zanieczyszczone odchodami zwierząt zawierającymi cysty

Toxoplasma gondii. Podobny efekt możemy uzyskać całując zakażonego kota, który jest tzw. żywicielem ostatecznym dla tego pierwotniaka.

Na szczególną formę zakażenia narażeni są pracownicy laboratoriów, którzy pracują z materiałem zakażonym. Na szczęście w takich miejscach przestrzegane są zasady higieny i doniesienia o toksoplazmozie nabytej w taki sposób nie są częste.

Jak zatem nie dopuścić do zakażenia?

Pamiętajmy o kilku zasadach:

Przede wszystkim właściciele kotów powinni dbać, aby przebywały one wewnątrz mieszkań. Kuwety z kocimi odchodami powinny być codziennie czyszczone, a do tych czynności należy używać rękawiczek. Najlepiej, aby kobiety będące w ciąży , w ogóle nie miały kontaktu z odchodami kotów. Zwierzęta te powinny otrzymywać jedynie dobrze ugotowane mięso, lub suchą karmę. Powinniśmy także ograniczyć możliwość polowania przez naszego Mruczka na dzikie gryzonie.

Unikajmy spożywania surowego mięsa, a po przygotowywaniu mięsnych lub warzywnych posiłków, dokładnie myjmy ręce.

Prace w ogrodzie zawsze wykonujmy w rękawicach.

Cysty Toxoplasma gondii wydalane są przez zakażonego kota w ogromnych ilościach i mogą one przeżyć w glebie nawet do dwóch lat!

Choć od długiego czasu trwają badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko toksoplazmozie, jak do tej pory nie przyniosły one żadnego efektu. Pozostaje nam jedynie ochrona przed zakażeniem. Pamiętajmy, ze jest ona szczególnie ważne dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

