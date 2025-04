Jak spać w ciąży?

Lekarze nie mają wątpliwości i dylematów- optymalną pozycją do snu dla ciężarnej jest ułożenie się na lewym boku. Dlaczego? Powodów jest wiele. Leżąc na lewym boku, przyszła mama nie uciska żyły głównej dolnej, dzięki czemu zwiększa się ilość krwi i składników odżywczych dostarczanych do łożyska. Mniejsze jest także ryzyko wystąpienia omdleń spowodowanych uciskiem żyły głównej dolnej biegnącej wzdłuż kręgosłupa i wynikających z niedokrwienia organów wewnętrznych. Poprawia się praca nerek, a organizm łatwiej, sprawniej i skuteczniej pozbywa się produktów przemiany materii i nadmiaru płynów. W efekcie przyszła mama lepiej odpoczywa, szybciej się regeneruje i cieszy się świetną formą.

Jak sobie pomóc i ułatwić odpoczynek w ciąży?

Chociaż powszechnie wiadomo, że spanie na lewym boku jest najlepszym z możliwych rozwiązań, to jednak nie jest łatwo się stale kontrolować podczas nocnego wypoczynku. Aby zapewnić sobie i dziecku maksimum wygody, zdrowia i bezpieczeństwa, warto sięgnąć po najlepsze i sprawdzone rozwiązania - takie jak na przykład poduszka dla kobiet w ciąży Poofi. Poduszka „9” umożliwia ciężarnej całonocny wypoczynek w pozycji lewostronnej, nie krępując jej ruchów, zapewniając maksimum wygody i komfort snu. Poduszka Poofi posiada także dwie wyodrębnione strefy twardości. Pierwsza z nich dedykowana do odciążenia nóg, która zapewnia idealną separację nóg, odciążając stawy biodrowe. Druga, miękka, przeznaczona jest do wkładania pod brzuch, pod głowę i plecy - zapewnia maksymalny komfort snu i wypoczynku.

Obie strefy są od siebie oddzielone przegrodą poprzeczną, która zabezpiecza wypełnienie przed przesuwaniem.

Poduszka Poofi jest łatwa do utrzymania w czystości, higieniczna, bezpieczna. Materiały są atestowane certyfikatem Oeko Tex Standard 100 w klasie 1 (dopuszczone do bezpośredniego kontaktu ze skórą noworodka). Poduszkę można prać w pralce.

Poduszka dla kobiet w ciąży Poofi dostępna jest w sklepie babymama.pl, cena 209 zł

