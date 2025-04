Jak odpoczywać na urlopie?

Wydaje nam się często, że byle do wakacji, a wtedy już wszystko będzie prostsze i przyjemniejsze, bo wypoczniemy i nabierzemy sił. Tymczasem, odpoczynek na urlopie nie jest wcale sprawą łatwą…

Ilu z nas doświadczyło tego samego nieszczęśliwego uczucia, że jutro już pora do pracy a my wcale nie jesteśmy wypoczęci i chętni na nowe wyzwania? Nie mówiąc o przypadkach, kiedy urlop okazał się męczącą mordęgą, bo ulegliśmy znajomym i spędziliśmy dwa tygodnie w górach pod namiotem, podczas gdy marzył nam się nadmorski bungalow. To najlepszy przykład na to, że wakacji nie powinno się zostawiać przypadkowi…

Przede wszystkim musimy się skupić na odpoczynku. Dla ciała i umysłu wytchnieniem będzie więc całkowita zmiana stylu życia na kilkanaście dni. Ruch fizyczny zamiast siedzenia przy biurku, słońce zamiast żarówek, świeże powietrze zamiast klimatyzacji, zwiedzanie zabytków zamiast prania i gotowania obiadów… Wniosek jest jeden: nie można pozostać w domu, bo wtedy zmienimy urlop w nadrabianie zaległości porządkowo-remontowych, zaglądanie do służbowej skrzynki mailowej i spędzanie wieczorów, jak przez cały rok, przed telewizorem. Nawet, jeśli to tylko pole namiotowe za miastem czy dom babcie na wsi, wyjechać warto.

Druga sprawa to poziom aktywności. Przesadzać oczywiście nie można, bo skończy się to kontuzją czy bólem, ale wolne dni należy wykorzystać na maksimum ruchu. Spacery, bieganie, pływanie, badminton, rolki czy bardziej ekstremalne sporty typu windsurfing albo jazda konna, znakomicie usuną biurowe zmęczenie. Jedynie ludzie ciężko pracujący fizycznie na co dzień, powinni potraktować urlop jako okazję do zrelaksowania przeciążonych mięśni i stawów, i, dajmy na to, wylegiwania się na zielonej trawce.

Wreszcie, nie można zapomnieć o swoich preferencjach - w końcu wakacje mają nam przynieść radość i zabawę, a do tego niezbędne jest robienie tego, co się lubi. Czy to więc łowienie ryb, czy zdobywanie górskich szczytów, czy zbieranie jagód albo czytanie książki w hamaku – na swoje ukochane zajęcia warto wygospodarować jak najwięcej letniego czasu.

Agata Chabierska