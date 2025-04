Łojotokowe zapalenie skóry

Reklama

Jest to dość często występująca w populacji zapalna choroba skóry. Częściej chorują na nią osoby młode, szczególnie mężczyźni. Zmiany obejmują najczęściej owłosioną skórę głowy i okolice zauszne oraz okolice ciała z duża ilością gruczołów łojowych tj. twarz, okolica mostkowa i międzyłopatkowa, a także zgięcia stawowe i fałdy skórne. W przypadku długotrwałego przebiegu choroby, może dochodzić do przerzedzenia włosów. Zmiany początkowo przybierają postać strupów na podłożu stanu zapalnego. Może dochodzić do sączenia ze zmian. Świąd jest różnie nasilony.

Łuszczyca

Należy do najczęstszych schorzeń skóry. Główną rolę w powstawaniu odgrywa podłoże genetyczne. Jest chorobą niezakaźną. Cechuje się złuszczającymi się wykwitami na skórze, które znikają bez pozostawienia blizn. Są to płaskie grudki o wyrazistych brzegach, pokryte nawarstwiającą się łuską. Wykwity występują najczęściej na skórze kończyn (głównie łokci i kolan), okolicy krzyżowej i pośladkowej, na owłosionej skórze głowy oraz skórze stóp i dłoni. Często dochodzi do łuszczycowych zmian na paznokciach, które powstają w postaci zagłębień i poprzecznych rowków, a także żółto-brązowych plam pod płytką paznokcia - charakterystycznych dla łuszczycy tzw. plam olejowych. Łuszczycę cechuje przewlekły charakter, zmiany skórne nawracają z różną częstotliwością. U części chorych pojawia się stawowa postać łuszczycy, w której dochodzi do zapalenia stawów.

Polecamy: Kiedy mamy do czynienia z rybią łuską?

Jak postawić prawidłowa diagnozę?

Oba schorzenia wykazują duże podobieństwo kliniczne. Główne różnice pomiędzy łojotokowym zapaleniem skóry a łuszczycą dotyczą lokalizacji poszczególnych schorzeń. Wyprysk łojotokowy zajmuje głównie okolice łojotokowe. W obrębie skóry głowy może natomiast dojść do przerzedzenia włosów. Łuszczyca nie powoduje przerzedzenia włosów a zmiany chorobowe powodują mniejszy wysięk. Przy dużym podobieństwie zmian diagnozę sugerować może stwierdzenie zmian towarzyszących (zmiany na paznokciach, zapalenie stawów). Niejednokrotnie jednak badanie histologiczne rozstrzyga postawienie diagnozy.

Reklama

Zobacz też: Co wiemy o bakteryjnych zakażeniach skóry?