Jak rozpoznać zatokowy ból głowy?

Ból głowy występujący podczas ostrego zapalenia zatok jest pulsujący, rozpierający, nasila się przy pochylaniu głowy do przodu, przy kaszlu, aktywności fizycznej, próbie opróżnienia nosa, czyli w sytuacjach zwiększających ciśnienie w obrębie zajętych zatok. Ma największe nasilenie rano.

Ból może również promieniować np. do policzków, do skroni, czy też do wierzchołka głowy. Bardzo charakterystyczne jest to, iż podczas uciskania czy też opukiwania okolicy zajętych zatok dolegliwości znacznie się nasilają.

Jakie inne objawy sugerują, że ból głowy jest związany z zapaleniem zatok?

Najczęściej jest to uczucie zatkanego nosa bądź katar, który może być śluzowy, śluzowo-ropny czy też ropny. Wydzielina może również spływać po tylnej ścianie gardła. Często w tym czasie jest upośledzony węch, nieraz dochodzi do jego trwałego pogorszenia. Ponadto towarzyszyć może: ból twarzy lub zębów, ból ucha, gardła i cuchnący oddech.

Wśród objawów ogólnych niespecyficznych należy wymienić: brak łaknienia, uczucie zmęczenia, senność, podwyższenie ciepłoty ciała.

Jak rozpoznać migrenę?

Migrena jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu głowy, dlatego warto umieć odróżnić ją od zatokowego bólu głowy.

Typowy ból migrenowy jest pulsujący (tętniący), choć może być też tępy, palący. Może być również odczuwany jako równomierny podczas przebywania w pozycji nieruchomej, a przy aktywności fizycznej zmienić charakter na pulsujący.

Zazwyczaj jest jednostronny. Najczęściej obejmuje okolicę nadoczodołową, skroniową, ucho, czoło, rzadziej dotyczy potylicy. W czasie trwania ataku bólu może się on rozwinąć w uogólniony lub przenieść na przeciwną stronę głowy.

Objawy podczas napadu stopniowo narastają, a jego czas to przeciętnie 6-8 godzin, natomiast częstość napadów jest sporadyczna lub do kilku napadów w miesiącu.

Dodatkowe objawy migreny

Objawy dodatkowe to: nudności, wymioty, złe samopoczucie, fotofobia (nadmierna wrażliwość na światło), fonofobia (nadmierna wrażliwość na hałas) oraz osmofobia (nadmierna wrażliwość na zapach). Nudności mogą się pojawić na samą myśl o jedzeniu, może temu towarzyszyć biegunka.

Wyróżniamy również migrenę z aurą, w której pojawiają się objawy aury bezpośrednio przed napadem. Aura może występować pod postacią objawów wzrokowych, jak i wymiotów czy fotofobii.

W fazie zwiastującej mogą wystąpić zmiany nastroju, poziomu energii, nadmierne ziewanie, pragnienie lub uczucie wilczego głodu. Tego typu dolegliwości mogą wystąpić na kilka godzin przed, a nawet przeddzień napadu migreny.

Bardzo charakterystyczny jest wygląd osoby z migreną: osoba taka leży skulona w ciemnym pokoju, w ciszy, z zamkniętymi oczami. Unika jakichkolwiek ruchów, drażniących zapachów i hałasu. Sen przynosi ulgę i przerywa ból…

W przypadku, gdy opis samego bólu nie przynosi jednoznacznej diagnozy, należy zawsze szukać objawów dodatkowych (i mówić o nich lekarzowi), co na pewno bardzo ułatwi postawienie odpowiedniego rozpoznania. Dlatego właśnie najważniejszą metodą diagnostyczną w obu opisywanych rodzajach bólu jest dokładnie zebrany wywiad od chorego.

