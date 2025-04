Konsekwencji nadmiernego spożywania leków jest wiele i mogą one powodować nieodwracalne zmiany w organizmie. Lekomania może prowadzić do powstawania guzów macicy, problemów z tarczycą, zatruć, a nawet do śmierci. Nawet po odstawieniu leków należy spodziewać się tego, że organizm nie od razu przyzwyczai się do braku szkodliwych substancji, które mu wcześniej dostarczaliśmy.

Reklama