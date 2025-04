Zdrowy tryb życia kluczowym elementem profilaktyki

Kluczową rolą w zapobieganiu występowania napadów jest przestrzeganie zasad higienicznego trybu życia i unikanie czynników wywołujących migrenę. Czynnikami takimi, które zdają się odgrywać największą rolę jest przede wszystkim stres i zbyt krótki lub długi sen.

Ważnym elementem także składającym się na profilaktykę napadów jest odpowiednia dieta. Leczenie dietą sprowadza się unikania produktów prowokujących atak. Są to przede wszystkim pokarmy zawierające tyraminę, a więc np. sery żółte, czerwone wino, orzechy czy czekolada.

Niezwykle przydatnym w postępowaniu profilaktycznym wydaje się też założenie przez pacjentów specjalnego dzienniczka, w którym będą odnotowywane okoliczności poprzedzające atak i pokarmy spożywane przed napadem. Analiza takich zapisków umożliwia unikanie podejrzanych czynników w przyszłości. Niestety napady bólowe, zwłaszcza u dorosłych, nie są prostą konsekwencją kontaktu z czynnikiem wywołującym i nierzadko nie udaje się odnaleźć bezpośredniej przyczyny dolegliwości.

Leki używane w profilaktyce

Stosowanie leków w zapobieganiu napadom należy rozważyć u pacjentów, u których występują one często (np. >1 na tydzień), mają ciężki przebieg i słabo reagują na doraźne sposoby zwalczania bólu. Trzeba zauważyć, że działania ochronne stosowanych leków nie zawsze jest skuteczne, co w połączeniu z ich działaniami niepożądanymi zmusza do starannego rozważenia zysków i strat.

Do leków najczęściej stosowanych w tym celu należą beta-blokery, leki przeciwpadaczkowe i blokery kanału wapniowego.

Antagoniści receptorów beta adrenergicznych, jak np. propranolol, są stosowane głównie w chorobach układu krążenia (zaburzenia rytmu, nadciśnienie lub choroba wieńcowa). Leki te blokują receptory dla takich związków jak np. adrenalina. Obecność u pacjenta którejś z wymienionych powyżej chorób będzie tym bardziej skłaniała do wybrania takiego preparatu.

Leki przeciwpadaczkowe (np. kwas walproinowy) wykazują się wysoką skutecznością w zmniejszaniu częstości napadów migreny. Jeżeli z różnych przyczyn beta-blokery nie mogą być stosowane u danego pacjenta, leki przeciwpadaczkowe są często wybieraną grupą leków.

