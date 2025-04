Prawidłowo opatrzona ranka czy otarcie goi się w ciągu 2–7 dni. Jeśli uraz jest mały, pozostaje po nim jedynie delikatna, mała blizna, ale i to nie zawsze.

Gdy przytrzesz łokieć lub kolano…

Otarcie powoduje uszkodzenie naskórka i wierzchnich warstw skóry.

O ile nie jest to bardzo rozległe uszkodzenie, nie ma powodu, by szukać fachowej pomocy. Wystarczy:

- Przemyć uszkodzone miejsce wodą z mydłem lub wodą utlenioną – nie pocierać miejsca urazu, by nie zostały np. włókna z wacika i by nie podrażniać odsłoniętych warstw skóry. Przy rozleglejszym otarciu najlepiej użyć wody utlenionej w sprayu lub w żelu.

- Umyć skórę otaczającą otarcie – by nie przeniosły się z niej bakterie.

- Założyć jałowy opatrunek – przepuszczający powietrze, ale chroniący przed wnikaniem z zewnątrz zanieczyszczeń, albo hydrożelowy – bo utrzymywane przez niego wilgotne środowisko ułatwia proces gojenia.

Ważne: Opatrunek zmieniaj tylko, gdy zachodzi taka potrzeba (bo np. się zamoczył czy zabrudził). Zbyt często go zdejmując, naruszasz bowiem powstające pod spodem rusztowanie z komórek skóry. Z tego samego powodu nie należy odrywać strupków (to naturalne opatrunki), ani ponownie stosować środka dezynfekującego (zaburza proces ziarninowania czyli odtwarzania skóry).

A jeśli dojdzie do rozcięcia skóry…

Samodzielnie możesz opatrywać także płytkie i niezbyt długie ranki cięte:

- Najpierw obmyj wodą z mydłem okolice rany (tam, gdzie skóra w ogóle nie jest uszkodzona).

- Przyjrzyj się, czy w rozcięciu nie ma jakichś zanieczyszczeń, np. drobinek szkła, opiłków żelaza – jeśli są, wyjmij je np. pęsetą. Jeśli nie ma – od razu przemyj ranę roztworem soli fizjologicznej lub wodą (mineralną, ale może być też czysta z kranu).

- Po kilku minutach od zranienia krwawienie powinno samoistnie ustąpić, jeżeli tak się nie dzieje, przyciśnij do ranki jałową gazę i unieś urażoną kończynę do góry. Krwawienie powinno ustąpić.

- Zbliżając do siebie brzegi ranki przyklej plaster z jałowym opatrunkiem.

Ważne: Jeśli w ciągu ostatnich 10 lat nie byłaś szczepiona przeciw tężcowi, a rana została zabrudzona ziemią, idź do lekarza na zastrzyk. Fachowej pomocy szukaj też, jeżeli krwawienie nie ustaje, po kilku dniach wokół rany wystąpi obrzęk, skóra będzie napięta, rozogniona i zaczerwieniona, albo jeśli cięcie nie goi się, mimo że minęły już 2 tygodnie.

Jeśli ugryzie cię pies…

- Miejsce ugryzienia obficie przemyj wodą z mydłem – ograniczy to wnikanie w tkanki wirusów oraz bakterii.

- Zrób jałowy opatrunek.

- Ustal, czy pies był szczepiony przeciw wściekliźnie (właściciel powinien mieć zaświadczenie). Jeśli nie był albo tego nie wiesz, musisz przyjąć serię zastrzyków. Jedź do szpitala.