Cierpliwość, ciepło i wyrozumiałość



Dla osoby, która uległa wypadkowi lub ciężko zachorowała, zmienia się całe życie. Wielkie zmiany czekają również rodzinę lub opiekunów tej osoby. Utrata sprawności fizycznej, psychicznej, utrata niezależności, poczucia stabilności i kontroli nad własnym życiem wywracają wszystko do góry nogami, często relacje w rodzinie zmieniają się diametralnie. Ważne, aby w takich chwilach wciąż ze sobą rozmawiać. Nie odtrącać, nie ignorować, nie wykonywać samych czynności pielęgnacyjnych, a później milczeć. Niekiedy wystarczy drobny gest – uścisk dłoni, przytulenie, aby osoba chora poczuła się lepiej. Dobre relacje rodzinne to podstawowy element procesu poprawy i utrzymania stanu zdrowia.

Zmiany zachowania



Obłożnie chora osoba, jest zmuszona do przyjęcia zupełnie innego niż dotychczas sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Często rodzina, opiekunowie zauważają zmianę w jej zachowaniu. Jeżeli chory ucierpiał na utracie sprawności fizycznej, może się pojawić zaprzeczenie całej zaistniałej sytuacji, wiary w wyleczenie lub agresja wobec siebie, czy innych. Pozytywne myślenie, przystosowanie się do niepełnosprawności, może przyjść z czasem.

Jeżeli zaburzeniu uległa psychika chorego, wówczas na rodzinie spoczywa cierpliwość i wyrozumiałość z zaistniałej sytuacji. Jest to niekiedy bardzo trudne i ciężkie do zniesienia, szczególnie, gdy zmiany nadeszły nagle, i nikt nie był na nie przygotowany. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest wsparcie psychologiczne – dla chorego, jak i dla jego opiekunów.

Dom = bezpieczeństwo



Dom, mieszkanie, to miejsce, gdzie osoba chora powinna czuć się bezpiecznie. Jeżeli osoba chora korzysta z wózka inwalidzkiego, powinno się usunąć: dywaniki, dywany, wystające progi w drzwiach. Dla osoby poruszającej się o kulach powyższe elementy, również mogą stanowić zagrożenie i przyczynić się do wypadku.

W pokoju osoby chorej nie powinno zabraknąć przestrzeni, a łóżko, o ile to możliwe, dobrze jeżeli jest sterowane pilotem. Dla osób częściowo sprawnych jest to ogromne ułatwienie. Regulacja kąta oparcia zagłówka, opuszczenie nóg, aby chory mógł usiąść bez konieczności wychodzenia z łóżka, mają ogromne znaczenie w procesie pionizacji.

Wpływ pozycji na zdrowie chorego



Zmiana pozycji chorego, ma również wielkie znaczenie, ze względu na uniknięcie powikłań, takich jak: odleżyny, zaburzenia krążenia i unieruchomienie stawów. Wszelkie pozycje muszą być bezpieczne dla układu kostno-stawowego osoby chorej. Nieprawidłowe ułożenie grozi rozciągnięciem torebki stawowej lub uszkodzenia stawu.

Pielęgnacja



Jeżeli są rzeczy, które chory może wykonać sam, lub z niewielką pomocą, pozwólmy mu na to. Stwarzajmy warunki, by chory lub niepełnosprawny był, choć częściowo, niezależny. Zachęcajmy do samodzielności zbliżając wózek do umywalki, nakładając na szczoteczkę pastę do zębów i wręczając ją w sprawną dłoń.

Łazienkę przygotujmy tak, aby było w niej jak najwięcej miejsca. Czasami wystarczy wynieść kosz na pranie lub przenieść pralkę do kuchni, czy usunięcie szafki pod umywalką, by zrobić miejsce na wózek. Niekiedy mogą być potrzebne bardziej drastyczne zmiany, jak na przykład zburzenie ściany między wc a łazienką, aby stworzyć jedną, większą przestrzeń.