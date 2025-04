Co sprawia największą trudność w opiece nad bliskimi?



Opieka nad bliska osobą często wymaga całkowitej reorganizacji dotychczasowego życia opiekuna. Z Raportu „Międzypokoleniowe rozmowy Polaków” wynika, że w ocenie badanych najtrudniejszą sprawą, jeśli chodzi o opiekę nad bliską osobą, jest pomoc w pielęgnacji (45%). Na drugim miejscu znajduje się udzielenie wsparcia finansowego (36%).

Jakie pytania zadają pacjenci z nietrzymaniem moczu?

„Opiekunowie i osoby które cierpią z powodu nietrzymania moczu pytają o bardzo praktyczne porady, jakie rozwiązania i produkty wybierać, do jakiego specjalisty skierować bliską osobę, a także jakie pytania zadać lekarzowi. Problem każdej z osób jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Opiekunowie mają nierzadko własne doświadczenia związane z różnymi dolegliwościami, więc ich pytania są bardzo konkretne dotyczące np.: kwestii związanych z refundacją produktów” – twierdzi Beata Karwat, pielęgniarka urologiczna.

Nietrzymanie moczu a pomoc psychologiczna opiekuna

„Opiekunowie szukają również wsparcia psychologicznego Dotyczy to zarówno porad w jaki sposób rozmawiać z podopiecznym o jego dolegliwościach i problemach, jak i aspektów związanych z emocjonalnym wsparciem samych opiekunów. Osoby te poszukują informacji, w jaki sposób radzić sobie ze stresem i przemęczeniem. Ponadto chcą dowiedzieć się jak zachęcić bliskich do kontaktu z lekarzem. W tych rozmowach dominuje troska o osobę najbliższą. Opiekunowie chcą nie tylko skutecznie zająć się bliską im osobą, ale także czerpać radość ze wspólnie spędzonych chwil” – dodaje Iwona Haak, psycholog.

O czym opiekun powinien pamiętać?



Eksperci na podstawie rozmów z opiekunami podpowiadają na co należy zwrócić szczególną uwagę w opiece nad osobą cierpiącą na NTM.

Rozmowa podstawą porozumienia.

Czy wiesz już na jakiego rodzaju pomocy najbardziej zależy bliskiej Ci osobie? Które czynności chciałaby wykonywać samodzielnie bez Twojej pomocy? Bardzo ważne jest poznanie jej oczekiwań w zakresie opieki nad nią. Ułatwi Wam to komunikację, pozwoli uniknąć zbędnych nieporozumień i umożliwi czerpanie radości ze wspólnych chwil. Pamiętaj, że oczekiwania co do opieki mogą się zmienić w zależności od kondycji zdrowotnej podopiecznego. Rozmowa pozwoli Wam oswoić się z wieloma tematami, które do tej pory uważaliście za trudne lub wstydliwe.

Skontaktujcie się z lekarzem.

Jeśli znasz już oczekiwania bliskiej Ci osoby, wyznacz priorytety, ale swoim postępowaniem daj do zrozumienia podopiecznemu, że jest dla Ciebie partnerem i wciąż tą samą, ważną osobą. Jeśli jedną z dolegliwości jest nietrzymanie moczu zaproponuj kontakt z lekarzem specjalistą: ginekologiem lub urologiem, który postawi diagnozę i zaleci odpowiednie leczenie. Razem przygotujcie się do wizyty u lekarza. Spiszcie listę pytań do niego, nie zapominając o objawach najczęstszych dolegliwości.

Zorganizuj plan dnia.

Kluczem do organizacji Twojego czasu jest ustalenie harmonogramu codziennych czynności, które ułatwią opiekę nad bliskim. Spisz wszystkie czynności, jakie musisz wykonać samodzielnie lub z pomocą podopiecznego. Zbuduj plan dnia, uwzględniając zarówno czynności pielęgnacyjne, jak i takie, które pozwolą Wam po prostu spędzić razem czas i cieszyć się wspólnymi chwilami. Obejrzenie ciekawego programu w telewizji, wspólny spacer pomogą Wam wzmocnić relację i zbudować zaufanie. Stały plan dnia pozwoli organizować opiekę nad podopiecznym w razie Twojej nieobecności.

Zadbaj o odpowiednią higienę.

Poszukaj produktów, które ułatwią bliskiej Ci osobie codzienne funkcjonowanie z NTM i poprawią jej jakość życia. Mogą to być specjalne preparaty do higieny intymnej. Dla osób, u których stopień natężenia NTM jest większy poszukaj rozwiązań, które zapewnią im poczucie komfortu, umożliwią codzienne funkcjonowanie i odpowiedni poziom chłonności. Dla osób mobilnych, aktywnych dobrym rozwiązaniem będą pieluchomajtki, które można nosić jak normalną bieliznę. Dla osób leżących dostępne są pieluchomajtki, które posiadają specjalną oddychającą powłokę i przeznaczone są dla osób o wrażliwej skórze. Możesz sporządzić listę potrzebnych rzeczy i wyręczyć bliską Ci osobę w zakupach.

Zadbaj o budżet. Skorzystaj z refundacji.

W opiece nad bliską osoba ważne są również aspekty finansowe. Zapytaj lekarza o produkty będące w refundacji, dopasowane do problemów Twojego podopiecznego. Mogą się o nie ubiegać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ. Refundacji podlegają pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady. Lekarz określi zapotrzebowanie na te produkty i wystawi zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie Twojemu podopiecznemu. Zlecenie należy potwierdzić w NFZ. Można dokonać tego osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika w ciągu 30 dni od daty wystawienia zlecenia przez lekarza. Na podstawie obu dokumentów możliwe będzie zrealizowanie zakupu środków higienicznych w dowolnej aptece czy sklepie medycznym.

Pamiętaj o odpoczynku.

Opieka nad bliską osobą to wielki wysiłek fizyczny i emocjonalny, dlatego daj sobie prawo do popełniania błędów. Jeśli obowiązek opieki spoczywa głównie na Tobie, porozmawiaj z innymi bliskimi lub przyjaciółmi o pomocy w podziale obowiązków opiekuńczych na wypadek Twojej, chwilowej niedyspozycji, czy wypoczynku. Ważne, żebyś w natłoku codziennych obowiązków nie zapominał o sobie, dlatego planuj swój wypoczynek z wyprzedzeniem, ustalając podział obowiązków między innych członków rodziny, a jeśli to możliwe – przyjaciół.

Nie wstydź się szukać pomocy.

W każdą pierwszą środę miesiąca psycholog oraz pielęgniarka urologiczna udzielają konsultacji telefonicznych. Dyżur psychologa odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca, pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68, w godzinach od 9:00 do 13:00. Dyżur pielęgniarki urologicznej odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68, w godzinach od 16:00 do 20:00. Eksperci odpowiadają na pytania tylko w wyznaczonych godzinach dyżurów. Połączenie z ekspertami jest bezpłatne.

„Nie ma pytań niewłaściwych, ani trudnych. Każda sytuacja jest inna. My jesteśmy po to, żeby pomóc. Rozmowy są anonimowe, by łatwiej było przełamać barierę wstydu. Zapraszamy opiekunów, podopiecznych i wszystkie osoby, które poszukują wsparcia dotyczącego opieki oraz radzenia sobie z nietrzymaniem moczu” – zachęca I. Haak.

