Kaskada aktywacji

Mastocyty są komórkami tkanki łącznej, które gromadzą na swojej powierzchni przeciwciała, do których przyłączają się antygeny, co stanowi obronę przed mikroorganizmami. Jednak gdy wystąpi nadwrażliwość, już neutralny antygen może powodować wystąpienie objawów. Następnym razem gdy Twój organizm napotka alergen, na który jest uczulony, zwiąże się on ze specyficznymi przeciwciałami klasy IgE zlokalizowanymi na mastocytach. Spowoduje to degranulację, czyli uwolnienie z mastocytu pęcherzyków zawierających histaminę, kininy, leukotrieny i prostaglandyny. Rozwój objawów zależy od tego ile substancji zostanie wydzielonych i jak szybko rozprzestrzenią się po organizmie.

Reklama

Objaw wczesny, objaw późny

Zobacz też: Jak łagodzić objawy alergii?

Wydzielenie tych przekaźników koreluje z wystąpieniem objawów wczesnej fazy, czyli na przykład świądu w przypadku reakcji skórnej czy kataru w reakcji śluzówek. Dochodzi do tego już w czasie pierwszych minut po kontakcie z antygenem i ma związek z aktywacją komórek nerwowych i dzięki temu rozszerzeniem naczyń i hipersekrecją. Następnie dochodzi do reakcji naczyń żylnych, które powodują wolniejszy odpływ krwi oraz przechodzenie krwi poza naczynia, a co za tym idzie - powstanie obrzęku i zapchanie nosa czy ból brzucha.

Reklama

Pierwszy kontakt - pierwsza reakcja

W związku z tym objawy zależeć będą w pierwszej kolejności od rodzaju alergenu oraz sposobu jego przedostania się do organizmu. Oczywiście najpierw reagują narządy, które jako pierwsze kontaktują się z substancją. Dlatego właśnie dla przykładu w przypadku alergii na pyłki pojawia się katar, kichanie oraz zaczerwienienie oczu i nosa oraz nadmierne wydzielanie łez, a w przypadku kontaktu z orzechami, opuchnięcie języka i krtani.

Niektóre alergeny działają tak silnie, że dochodzi do reakcji ogólnoustrojowej, którą nazywamy wstrząsem anafilaktycznym. Jest to stan zagrażający życiu, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Zobacz też: Jak pomóc w przypadku wstrząsu anafilaktycznego?