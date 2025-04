W dzisiejszych czasach odporność na stres jest prawdziwą sztuką. Nie każdy umie sobie z nim radzić w taki sposób, by ograniczyć negatywny wpływ stresu do minimum. Ale warto to ćwiczyć, bo długotrwałe nieprzestrzeganie tzw. higieny psychicznej może sprawić, że zaczniemy cierpieć na poniższe objawy (te jeszcze niżej).

Jak reaguje organizm w silnie stresowej sytuacji?

Nadnercza zaczynają wydzielać aktywizujące ciało hormony (adrenalinę, noradrenalinę, kortyzol).

(adrenalinę, noradrenalinę, kortyzol). Oddech staje się szybki i płytki.

Serce bije szybciej, by dostarczyć dodatkową ilość krwi.

bije szybciej, by dostarczyć dodatkową ilość krwi. Naczynia krwionośne zaopatrujące mózg i mięśnie w krew rozszerzają się, by przewodzić więcej tlenu.

Mięśnie karku, klatki piersiowej oraz twarzy napinają się („sztywnieją”).

Śledziona wytwarza więcej krwi.

Wątroba wraz z mięśniami szkieletowymi wytwarzają więcej glukozy do krwi.

Źrenice rozszerzają się.

Słabnie ukrwienie skóry.

Trawienie zostaje wstrzymane.

Skutki długotrwałego stresu:

Choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał, choroba niedokrwienna, arytmia).

(nadciśnienie tętnicze, zawał, choroba niedokrwienna, arytmia). Problemy żołądkowe (bóle, nudności, skurcze, wrzody).

Bóle i schorzenia wątroby.

Migrena.

Problemy ze skórą.

Ogólnie złe samopoczucie (problemy z koncentracją, obniżenie nastroju, rozdrażnienie, zniechęcenie, frustracja, osłabienie motywacji, depresja).

Osłabienie libido.

Bezsenność.

Zaburzenia menstruacji u kobiet.

Problemy trawienne.

Bóle kręgosłupa, zesztywnienie mięśni placów i karku.

Problemy z włosami.

Problemy z utrzymaniem wagi.

Upośledzona odporność organizmu.

Zmniejszenie energii witalnej.

Źródło: Dagmara Gmitrzak, Techniki relaksu. Jak osiągnąć harmonię ciała i umysłu.