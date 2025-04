Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszt zakupu zaopatrzenia ortopedycznego. Jest to jedna z niewielu procedur w Funduszu, która wymaga minimum formalności. Nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Refundacja odbywa się na podstawie zlecenia od lekarza specjalisty (ortopedy, lekarz rodzinny nie zawsze może wystawić odpowiednie zlecenie na konkretny niezbędny sprzęt).

Niestety nie zawsze refundacji ulega cała kwota sprzętu – czasami jest to tylko pewien procent od konkretnej ceny i część kosztów musimy pokryć z własnej kieszeni. Konkretne kwoty, limity ulg, procentowy udział refundacji dokładnie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obecnie aktualne jest ostatnie rozporządzenie z 2004 roku.

Po otrzymaniu zlecenia od lekarza, musisz potwierdzić je jeszcze w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia – regionalnym, powiatowym lub wojewódzkim. Jeśli nie wiesz, gdzie on się znajduje – zapytaj swojego lekarza lub rehabilitanta.

Wybór sklepu

Pamiętaj – jeśli chcesz skorzystać z ulgi z Narodowego Funduszu Zdrowia, musisz wybrać sklep lub punkt sprzedaży sprzętu ortopedycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. To bardzo ważne, bez takiej umowy, sklep nie ma podstaw, by uznać zlecenie od lekarza. Najczęściej takie punkty sprzedaży znajdują się blisko przychodni lub szpitali, w których uzyskaliśmy informację od lekarza o najbliższym dostępnym miejscu, w którym możemy zrealizować zlecenie.

Wybór sprzętu

Dokonuje go lekarz. Na podstawie wskazań zdrowotnych, lekarz jest w stanie ustalić, jaki sprzęt jest dla Ciebie odpowiedni. Lekarze mają w zakresie swoich obowiązków poszerzanie swojej wiedzy na temat najnowszych udogodnień technicznych. Nie bój się zatem, że lekarz może nie znać wszystkich nowinek technicznych. Zna je bardzo dobrze, ale wie, że niektóre z nich nie są Ci po prostu niezbędne i nie chce, żebyś niepotrzebnie przepłacał.

Nie daj się oszukać!

Porada lekarza jest bardzo ważna. Producenci sprzętu rehabilitacyjnego prowadzą specjalne szkolenia dla swoich sprzedawców, które mają na celu namawianie klientów na sprzęt, który de facto nie jest im potrzebny. Dlatego nie zgadzaj się na sugestie osoby, która taki sprzęt sprzedaje, stosuj się ściśle do wskazań lekarza. Nie znaczy to wcale, że sprzedawcy chcą Cię oszukać i sprzedać Ci coś, co może zaszkodzić Twojej rehabilitacji. Chodzi jedynie o sprzedanie sprzętu droższego niż ten, który jest Ci potrzebny, a w rzeczywistości wcale nie jest bardziej funkcjonalny.

