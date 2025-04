Otyłość a stan psychiczny

Osoby otyłe i z nadwagą bardzo często są szykanowane przez rówieśników i to od najwcześniejszych lat życia. Wpływa to na sposób postrzegania przez nich własnego ciała i obniżenie poczucia wartości. Brak wiary we własne możliwości i atrakcyjność powoduje, że osoby takie izolują się od innych. Czują się bezpieczniej w towarzystwie własnym i najbliższych. Puszyści znacznie częściej odczuwają mniejsze zadowolenie z życia, a dodatkowe kilogramy są dla nich powodem do kompleksów.

Cukrzyca nie śpi

Cukrzyca również zbiera obfite żniwo wśród osób otyłych. W przypadku nadmiernej masy ciała, tkanki bardzo często stają się niewrażliwe na działanie insuliny. Wówczas mówimy o tak zwanej insulinoodporności, która przede wszystkim dotyka osoby o typie budowy „jabłko”. Przekłada się to na podwyższenie stężenia glukozy we krwi , gdyż insulina nie jest w stanie obniżyć glikemii. Jeżeli stan ten trwa dość długo, to może doprowadzić do wystąpienia cukrzycy.

Otyłość a nadciśnienie

Osoby otyłe znacznie częściej cierpią na nadciśnienie tętnicze. Co ciekawe, redukcja masy ciała może ułatwić powrót do wartości prawidłowych ciśnienia krwi. Warto więc choć trochę powalczyć z nadprogramowymi kilogramami.

Sprawdź: Jak toksyny wpływają na nasz organizm?

Poza nadciśnieniem, pulchniejsi znacznie częściej zapadają na choroby układu krążenia. Niejednokrotnie jest to związane z wadliwą, obfitującą w nasycone kwasy tłuszczowe dietą. Złe nawyki żywieniowe zwiększają u osób otyłych ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej czy stłuszczenia wątroby.

Wpływ otyłości na skórę

Tycie, zwłaszcza szybkie kiedy organizm nie jest w stanie przyzwyczaić się do nowej sytuacji, może powodować pojawienie się na skórze nieestetycznych rozstępów. Dodatkowe „pokłady” tkanki tłuszczowej sprzyjają rozwojowi cellulitu. W dużej mierze dotyka on osoby, które praktycznie nie podejmują aktywności fizycznej. Nadmierna masa ciała sprzyja również występowaniu żylaków.

Polecamy: Odchudzanie - fakty i mity

Kobiety pod specjalnym nadzorem

Zaobserwowano, iż otyłe kobiety znacznie częściej zapadają na zespół policystycznych jajników (PCOS). Schorzenie to wiąże się również ze znaczną trudnością zajścia w ciążę. Redukcja masy ciała zwiększa w tym przypadku szanse na doczekanie się własnego potomstwa. Towarzyszące nadmiernej masie ciała zaburzenia hormonalne mogą manifestować się nieregularnością miesiączek, tudzież całkowitym ich zanikiem.

Reklama