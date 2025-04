W badaniu trwającym 10 lat przebadano 10000 mężczyzn pijących alkohol w wieku od 50 do 59 lat. Pochodzili oni z dwóch różnych regionów: nieumiarkowanego w piciu Belfastu i bardziej wstrzemięźliwego pod tym względem rejonu Francji. Uczestników podzielono na kilka grup w zależności od ich doświadczeń z alkoholem. Dodatkowo zebrano od nich kilka ważnych informacji dotyczących ich stanu zdrowia i stylu życia uwzględniających wiek, sprawność fizyczną, ciśnienie krwi, obwód w pasie i palenie tytoniu.Okazało się, że w Belfaście aż 9% mężczyzn wykazywało skłonność do upijania się w porównaniu z 0,5% we Francji. Ponadto Francuzi wypijali mniej alkoholu jednorazowo, jednak czynili to bardziej regularnie, podczas gdy Irlandczycy pili alkohol głównie w weekendy. Sposób konsumpcji prezentowany przez tych ostatnich jest bardzo niezdrowy. W 10 letnim badaniu mieszkańcy Belfastu dwa razy częściej doznawali zawału serca i umierali z powodu chorób serca w porównaniu z Francuzami. Według naukowców oprócz stylu picia alkoholu może mieć na to wpływ także to, że we Francji pija się głównie wino, podczas gdy w Irlandii najpopularniejszymi alkoholami są piwo i wódka. „Należy unikać upijania się, lepiej wypijać małe dawki alkoholu regularnie niż duże ilości jednorazowo”- sugerują w trosce o nasze serca naukowcy z Uniwersytetu w Tuluzie.Źródło: BBC News/ kp

