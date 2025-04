Jak picie wody wpływa na zdrowie i urodę?

Woda nazywana jest pierwiastkiem życia. Jej brak powoduje szkodliwe skutki zarówno dla człowieka jak i całego jego otoczenia. Przeczytaj, jak woda wpływa na nasze samopoczucie i co zrobić, by czerpać z niej optymalnie jak największe korzyści.

Jest zdrowa, pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia organizmu, a niedawno stała się także istotnym elementem stylu życia. Każdy z nas wie, że sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu, ma znaczenie dla urody, stanu skóry, włosów, czy paznokci. Ale czy tylko?

Picie wody wpływa na lepsze samopoczucie!

Niewielu z nas wie, że nawet niewielkie (na poziomie 1-3 procent) odwodnienie organizmu wiąże się ze złym samopoczuciem. Brak siły, zmniejszona wytrzymałość, niechęć do wysiłku fizycznego, czy ból mięśni to tylko niektóre z objawów. Problemy będziemy mieć także ze stanem psychicznym. Brak wody powoduje osłabienie koncentracji, refleksu i zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Odwodniony człowiek będzie miał problemy ze snem, stanie się bardziej nerwowy i skłonny do smutku oraz melancholii.

Jak brak wody wpływa na urodę?

Skutki nieodpowiedniej ilości wody, są szybko zauważalne u kobiet. Włosy tracą wówczas swój naturalny blask, skóra robi się mniej elastyczna, pojawia się cellulit, płytka paznokcia słabnie, szybciej pojawiają się również zmarszczki. Ale to nie wszystko. Według badań opublikowanych w amerykańskim „Journal of Nutrition” odwodnienie organizmu jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się migreny. Co zrobić, by uniknąć tych wszystkich niepożądanych skutków ubocznych? Odpowiedź jest prosta... Pić wodę!

Ile wody powinno się wypijać codziennie?

Zalecana ilość płynów dla osób dorosłych to około 1,5 litrów dziennie. Liczba ta zmienia się jednak w zależności od warunków i stylu życia. Najczęstszym powodem konieczności zwiększenia ilości dostarczanych płynów jest aktywność fizyczna. Większe zapotrzebowanie na wodę człowiek odczuwa także podczas intensywnej diety lub choroby – przeziębienia z gorączką oraz zatrucia pokarmowego z biegunką. Ilość szklanek wody z 6-8 dziennie powinna się wówczas zwiększyć do 8-10 na dobę. Wody będziemy również potrzebować po spożyciu alkoholu. Złe samopoczucie, ból głowy i otępienie popularnie nazywane kacem to nic innego jak skutek odwodnienia organizmu.

Jaką wodę najlepiej pić?

Jeśli nie mamy specjalnych potrzeb, czy ograniczeń zdrowotnych to wystarczy woda z kranu. Jest bezpieczna pod względem bakteriologicznym, a jeśli poddamy ją dodatkowo filtracji to poprawimy jej walory użytkowe – opowiada doktor nauk chemicznych Krzysztof Stankiewicz, tester wody BRITA.

W wielu przypadkach należy jednak zwracać uwagę na skład wody, w zależności od wieku, stanu zdrowia i trybu życia. Nie sposób jednoznacznie określić najlepszego rozwiązania dla każdego. Inna woda będzie dobra dla osób z nadciśnieniem, inna dla sportowców, jeszcze inna dla dzieci. Jeśli chcemy dowiedzieć się jaka woda będzie odpowiednia dla nas musimy skorzystać z wiedzy specjalisty, bądź uzupełnić własną – dodaje.

Jeśli prowadzimy zdrowy tryb życia i nie chorujemy na poważniejsze schorzenia dobór wody będzie znacznie prostszy.