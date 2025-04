Skóra jest narządem wielofunkcyjnym, a prawidłowa jej pielęgnacja to nie tylko piękny wygląd, ale i zdrowie całego organizmu. Skóra zbudowana jest z 2 warstw: zewnętrznej – naskórka i głębszej – skóry właściwej. W dolnej części naskórka leżą rozproszone melanocyty, które wytwarzają melaninę – barwnik chroniący skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego i odpowiedzialny za wspaniały efekt opalenizny. Tuż pod naskórkiem leży skóra właściwa, której górna część zawiera kolagen i elastynę. W skórze właściwej znajdują się tysiące drobnych naczyń krwionośnych oraz liczne zakończenia nerwowe.

Skóra – poznaj największy narząd naszego organizmu

Natura jest pełna owoców i nasion, które nie tylko pięknie pachną i pysznie smakują, ale także stanowią prawdziwe bomby witamin, mikro- i makroelementów. Składniki w nich zawarte mają także dobroczynny wpływ na skórę. Dlatego nowocześniejsze firmy czerpią z tych darów natury przy produkcji kosmetyków. Naturalne składniki są coraz bardziej popularne i coraz częściej stosowane w kosmetykach pielęgnacyjnych. Znajdziemy tam egzotyczne masło bobassu, sezam, ale także nieoceniony miód, czy popularne maliny.

Naturalne składniki w kosmetykach pielęgnacyjnych

Coraz częściej możemy usłyszeć o hydroksykwasach stosowanych w kosmetykach i gotowych produktach oraz podczas różnych zabiegów w salonach kosmetycznych. Hydroksykwasy to substancje działanie złuszczające i keratolityczne. Największą popularnością cieszą się kwas salicylowy, trójchlorooctowy i alfa-hydroksykwasy. Znajdziemy je w peelingach, kremach i żelach. Przeznaczone są szczególnie dla skóry trądzikowej.

Hydroksykwasy stosowane w kosmetykach pielęgnacyjnych

Skóra regularnie i bezustannie ulega przebudowie. Ta ciągła regeneracja odpowiada za jej młody wygląd. Jeżeli chcemy odświeżyć cerę, można zastosować zabiegi złuszczające. Zabiegi złuszczające odmładzają skórę poprzez usunięcie górnej warstwy martwego naskórka i pobudzenie regeneracji dolnych warstw skóry. Do wyboru mamy złuszczanie chemiczne, mechaniczne lub termiczne.

Zabiegi złuszczające

Każdy typ cery potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, jednak najbardziej wymagająca pod tym względem jest cera sucha. Codzienna domowa pielęgnacja suchej skóry może jednak nie wystarczyć. Dlatego warto czasem skorzystać ze specjalnych zabiegów dostępnych w salonach kosmetycznych. Zabiegi nawilżające powinny być dostosowane do typu cery. Odpowiednie nawilżenie skóry opóźnia procesy starzenia się skóry, niezależnie od jej typu cery.

Zabiegi nawilżające

Skóra stanowi pierwszą barierę ochronną naszego organizmu. Nic dziwnego, że tak łatwo dochodzi do jej wysuszenia, uszkodzenia i starzenia się. Codziennie narażona jest na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych, promieniowanie i zakażenia drobnoustrojami. Gdy wpływ czynników zewnętrznych jest zbyt silny, a utrata wody przekroczy możliwości nawodnienia od wewnątrz - wtedy pojawia się suchość skóry. Skóra sucha wymaga wiele pracy i intensywnej pielęgnacji.

Pielęgnacja skóry suchej

Specjalną odmianą cery jest cera mieszana. W strefie T, obejmującej czoło i nos, gromadzi się sebum - naturalna substancja natłuszczającej produkowana przez gruczoły łojowe skóry, dająca efekt błyszczenia. Natomiast okolice policzków, oczu i ust są wysuszone. Skóra mieszana jest bardzo wymagająca – zmusza do odmiennej pielęgnacji tłustej strefy T i wysuszonych okolic policzków. Kobiety z cerą mieszaną pragną zlikwidować błyszczenie czoła, zmniejszyć pory i ilość wyprysków.

Pielęgnacja skóry mieszanej

Suchość skóry, ścieńczenie, wiotkość, zmarszczki, matowość i przebarwienia – to najczęstsze oznaki starzenia się skóry. Z wiekiem wymagania naszej skóry zmieniają się. Dlatego także jej pielęgnacja powinna się zmienić. Ważny jest odpowiedni dobór kosmetyków, specjalnie przeznaczonych do skóry dojrzałej. Jakie kosmetyki zmniejszają oznaki starzenia się skóry?

Pielęgnacja skóry dojrzałej

Reklama