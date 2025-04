Trądzik młodzieńczy jest pospolitą zapalną chorobą skóry, która dotyka niemal każdego nastolatka. Występuje głównie na twarzy, plecach, górnej części klatki piersiowej. W etiopatogenezie trądziku pospolitego wymienia się nadmierną produkcję łoju przez gruczoły łojowe, nieprawidłowy skład flory bakteryjnej i stan zapalny skóry.

W zależności od nasilenia choroby w leczeniu trądziku przyjmuje się leki doustnie, stosuje się preparaty zewnętrznie na skórę lub połączenie obu tych metod. Skóra trądzikowa wymaga szczególnej troski. Same preparaty lecznicze stosowane w postaci kremów, żeli, maści mogą podrażniać skórę, wywoływać zaczerwienienie, pieczenie i złuszczanie. Dlatego taką skórę należy odpowiednio pielęgnować.



Czy przy trądziku można stosować kosmetyki do makijażu?

Jeżeli dla zapewnienia dobrego samopoczucia pacjenta konieczny jest makijaż należy stosować kosmetyki pozbawione komponenty tłuszczowej lub wykonane na bazie wody. Obserwuje się, bowiem nasilanie zmian po zastosowaniu pudrów, podkładów, różu czy kremu do golenia w przypadku chłopców.

Kosmetyki stosowane do makijażu powinny być specjalnie przeznaczone dla skóry trądzikowej, żeby nie zatykać porów i nie nasilać stanu zapalnego. Najlepiej unikać preparatów pielęgnacyjnych z zawartością alkoholu, który dodatkowo podrażnia skórę.

Dermokosmetyki dla skóry trądzikowej

Dla skóry wymagającej powinno się dobrać najlepiej dermokosmetyki, czyli produkty przebadane dermatologicznie i specjalnie dostosowane do określonych problemów skóry. Dobrze jest dobrać kosmetyki jednej marki tak, aby poszczególne produkty się uzupełniały.

Na dzień można wybrać lekkie emulsje matujące ze składnikami regulującymi wydzielanie łoju, które np. zawierają cynk i kwas karboksylopirolidonowy. Kosmetyki zawierające aloes złagodzą podrażnienia.

Kremy na noc mogą zwierać hydroksykwasy o niewielkim stężeniu, które złuszczają martwy naskórek, będący przyczyną zamykania ujść gruczołów łojowych. Zapobiega to powstawaniu zaskórników.

Kosmetyk powinien również zawierać składnik o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym jak na przykład olejek z drzewa herbacianego. Przy jednoczesnym stosowaniu leków o działaniu złuszczającym jak nadtlenek benzoilu czy pochodne witaminy A konieczne są produkty pielęgnacyjne przywracające nawilżenie, które ukoją skórę. Dobrym składnikiem preparatów jest wówczas hialuronian sodu, który zapewnia prawidłowy poziom nawilżenia skóry, wiążąc wodę w głębszych warstwach naskórka oraz odbudowuje barierę hydrolipidową. Alantoina dodatkowo złagodzi podrażnienia.

