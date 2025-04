fot. Fotolia

Czym jest AZS?

Skóra zdrowa chroni organizm przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i zapobiega utracie wody. Skórę atopową cechuje zwiększona, przeznaskórkowa utrata wody (TEWL – transepidermal water loss) i defekt genu kodującego filagrynę, który prowadzi do niedoboru naturalnego czynnika nawilżającego (NMF – natural moisturizing factor), a w konsekwencji wzrostu pH i skłonności do kolonizacji przez gronkowca złocistego. Skóra staje się czerwona, sucha, szorstka, a nawet popękana, a to powoduje świąd. Drapanie prowadzi do dalszego uszkodzenia naskórka i zwiększenia uciążliwych dolegliwości.

Cechy skóry atopowej:

suchość,

skłonność do podrażnień i zmian wypryskowych,

świąd,

skłonność do nadkażeń (głównie bakteryjnych).

Atopowe zapalenie skóry pojawia się u niemowląt, dzieci i dorosłych. Przyczyny nie są do końca znane. Wymienia się tu głównie czynniki genetyczne (jeśli rodzic ma AZS prawdopodobieństwo zachorowania dziecka wynosi 20-40%) i środowiskowe.

– Niestety nie ma leczenia przyczynowego AZS, ale chorobę można kontrolować. Regularna kontrola dermatologiczna i przestrzeganie zaleceń specjalisty może znacznie złagodzić objawy i poprawić komfort życia – mówi dr n.med. Karolina Kopeć, specjalista dermatolog i lekarz medycyny estetycznej z DermaMed we Wrocławiu.

Pielęgnacja skóry atopowej



W przypadku łagodnego przebiegu atopowego zapalenia skóry, właściwa pielęgnacja może zapobiegać zaostrzeniom choroby. W tym przypadku bardzo ważny jest dobór kosmetyków.

– Na rynku dostępne są specjalistyczne linie dermokosmetyków stworzonych do pielęgnacji skóry atopowej (tzw. emolienty). Trzeba jednak pamiętać, że każdy może reagować inaczej, dlatego w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z dermatologiem – mówi dr n.med. Karolina Kopeć.

W razie zaostrzeń atopowego zapalenia skóry stosuje się miejscowo preparaty sterydowe różnej mocy, inhibitory kalcyneuryny i leki przeciwhistaminowe. Leki te wykazują działanie przeciwświądowe i przeciwzapalne, a terapia zawsze powinna być prowadzona pod okiem specjalisty, aby uniknąć działań niepożądanych.

Nie tylko leki



W walce z atopowym zapaleniem skóry pomaga eliminacja z otoczenia czynników potencjalnie zaostrzających chorobę. W przypadku stwierdzanych alergii pokarmowych lub powietrznopochodnych – eliminacja alergenów.

Warto zrezygnować z dywanów, zasłon, firanek oraz gąbek, które są siedliskiem bakterii, pleśni i roztoczy kurzu domowego. Ubrania należy prać przy użyciu hipoalergicznych proszków i płynów niepowodujących reakcji alergicznych, a pranie warto dwukrotnie przepłukać. Korzystne jest również wietrzenie pomieszczeń i „przykręcanie” kaloryferów – pocenie się skóry zwiększa jej swędzenie i prowokuje drapanie się. Skórę atopową łagodzą również chłodne okłady.

Źródło: artykuł napisany dla Zdrowie.wieszjak przez specjalistów DermaMed Instytut we Wrocławiu.