Zima – trudny okres dla skóry

Zimą skóra jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Naskórek jest poddawany ciągłym otarciom pod kilkoma warstwami noszonych ubrań. Okrycia wierzchnie często nie przepuszczają powietrza i skóra nie oddycha. Dodatkowo w wyniku działania grzejników w pomieszczeniach często jest bardzo suche powietrze, a to zmniejsza ilość wody w organizmie. To dlatego skóra wymaga w tym okresie wyjątkowej pielęgnacji.

Pij wodę!

Bardzo ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Należy wypić przynajmniej 1,5-2 litry wody dziennie. Aby zwiększyć efekty nawilżania doustnego, można zażywać preparaty zawierające witaminy A i E lub olej z ogórecznika. Witaminy te biorą udział w produkcji substancji odpowiedzialnych za szczelność naczyń krwionośnych i naskórka.

Pielęgnacja w zaciszu łazienki

Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie mydła. Najlepiej kupić takie, które jest przeznaczone do pielęgnacji suchej skóry lub wrażliwej - aby na skórze nie pozostawiało warstwy środków natłuszczających. Do natłuszczania skóry lepiej użyć kremów czy balsamów zawierających glicerynę, mocznik czy kwas mlekowy.

Na wilgotną skórę zaraz po umyciu należy nałożyć grubą warstwę preparatu i delikatnie wsmarować. Przy suchej skórze korzystnie jest kąpać się w letniej wodzie pod prysznicem. Jeśli natomiast lubimy przebywać w wannie, to warto dodać do kąpieli trochę oliwki czy płynu do kąpieli z olejkami. Można też przygotować sobie kąpiel z miodem, oliwą i mlekiem. Skóra będzie wtedy nawilżona i jędrna.

Czym smarować skórę twarzy?

W codziennej pielęgnacji skóry twarzy wskazane jest mycie jej chłodną wodą 2 razy dziennie. Po każdym myciu na lekko osuszoną skórę należy nałożyć warstwę kremu przeznaczonego do skóry suchej i wrażliwej. Powinien on mieć lekką, nietłustą konsystencję z dodatkiem kwasu hialuronowego, gliceryny, pantenolu.

Gliceryna chłonie wodę i dobrze utrzymuje ją w naskórku. Aby nawilżanie było jeszcze skuteczniejsze, zanim wklepiemy krem możemy wetrzeć serum lub kapsułki z witaminą A i E. Oprócz efektu nawodnienia skóry zmniejszą się także zmarszczki.

Dwa razy w tygodniu warto też zastosować silnie nawilżającą maseczkę. Należy ją usunąć powierzchownie przy użyciu płatków kosmetycznych. Minimum pół godziny przed wyjściem na zimne powietrze trzeba nasmarować dość grubo twarz i dłonie kremem o gęstej natłuszczającej konsystencji. Zapobiegnie on odmrożeniu skóry i jej uszkodzeniu.

