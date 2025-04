Szuru-buru, czyli mycie włosów z łupieżem tłustym

Jeśli masz tłuste włosy, wyszczotkuj je starannie i umyj szamponem do włosów tłustych. Potem zastosuj szampon przeciwłupieżowy, który zawiera siarkę, aby usunąć martwe komórki skóry głowy i zmniejszyć wydzielanie gruczołów łojowych. Następnie zastosuj płukankę ze świeżo wyciśniętego soku z jednej cytryny zmieszanego ze szklanką letniej wody. Wylej ją na głowę, przez chwilę wcieraj w skórę i płucz letnią wodą.

Nie używaj dostępnych w sprzedaży odżywek do włosów, gdyż mogą nasilić łojotok. Powtarzaj te zabiegi dwa razy w tygodniu do czasu osiągnięcia poprawy. Jeżeli myjesz włosy częściej, używaj standardowego szamponu do włosów tłustych, a następnie stosuj płukankę cytrynową.

Susz włosy!

Susz włosy suszarką, używając chłodnego lub ciepłego powietrza, unikaj natomiast pozostawiania ich do naturalnego wyschnięcia, albowiem przylegające do skóry mokre włosy szybciej wchłaniają łój. Jeśli to możliwe, unikaj lakierów do włosów, ponieważ przyciągają one bród i łój.

Łupież suchy – jak pielęgnować włosy?

Jeśli masz włosy suche, wyszczotkuj je starannie, a następnie wetrzyj dokładnie w skórę głowy ¼ szklanki płynu do mycia rąk i ciała. Zawiń głowę ręcznikiem zwilżonym bardzo gorącą wodą i posiedź tak około 20 minut. Później umyj włosy łagodnym szamponem przeciwłupieżowym, który zawiera cynk. Gdyby to nie doprowadziło do ustąpienia łupieżu, spróbuj szamponu zawierającego smołę. Po umyciu szamponem zawsze starannie spłukuj włosy i skórę głowy letnią wodą.

Włosy normalne i zalecenia dla nich

Jeśli masz włosy normalne, wyszczotkuj je, umyj zwykłym szamponem, a następnie zastosuj płukankę z sześciu tabletek kwasu acetylosalicylowego rozpuszczonych w szklance ciepłej wody. Płukanka powinna być wylana na głowę, wtarta w skórę głowy i pozostawiona na 15 minut. Potem skórę głowy należy spłukać. Kiedy łupież zniknie, możesz powrócić do normalnej pielęgnacji włosów.

Rozjaśniane lub ondulowane włosy

Włosy rozjaśniane lub ondulowane na trwało najpierw wyszczotkuj, a następnie umyj szamponem białkowym o zrównoważonej zawartości kwasów. Potem użyj łagodnego szamponu przeciwłupieżowego, który zawiera cynk, spłucz głowę i zastosuj odżywkę białkową o niskim pH.

Inne przyczyny łuszczenia się skóry

Srebrna łuska w łuszczycy bywa czasem mylona z łupieżem.

Wyprysk kontaktowy również może wywołać łupież.

U dzieci może dojść do łojotokowego wyprysku, powszechnie zwanego ciemieniuchą, który wygląda jak grube, żółte strupy na skórze głowy.

