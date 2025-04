Odchudzając się dochodzi do ubytku tkanki mięśniowej i kostnej, co może sprzyjać rozwojowi osteoporozy. Równocześnie ubytek mięśni osłabia metabolizm, przez co dochodzi do spowolnienia procesu spalania tkanki tłuszczowej.Dlatego nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej, która jest jedynym sposobem na utrzymanie prawidłowej masy mięśniowej. Pamiętaj, że niezwykle istotny jest odpowiedni dobór i czas ćwiczeń.

