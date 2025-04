Podstawą jest rozmowa

Postawienie zarzutów mężowi uzależnionemu od pornografii jest trudnym zadaniem, bez względu na sytuację. Jeżeli mąż zgadza się rozmawiać o swoim problemie, para powinna podjąć wspólny wysiłek, którego celem będzie wypracowanie zdrowszej intymności i lepszej komunikacji.

Gdy on nie chce rozmawiać…

Jeśli natomiast ze strony męża nie będzie odpowiedzi na postawione mu zarzuty, będziesz musiała podjąć decyzję, jak zareagować na jego brak zainteresowania sprawami, które są dla Ciebie istotne.

Stawiając czoła tym trudnym i skomplikowanym problemom, zwróć się po poradę i wsparcie do terapeuty lub przewodnika duchowego.

Nie spodziewaj się natychmiastowych efektów

Jeżeli mąż wyrazi gotowość współpracy, pamiętaj, aby uniknąć mentalności widzów seriali, w których skomplikowane problemy rozwiązywane są w kilku odcinkach. Jeśli Twój mąż ma problem z pornografią, uporanie się z tym nałogiem może potrwać miesiące, a nawet lata.

Jeżeli wspólnie chcecie podjąć to wyzwanie, jest nadzieja na sukces. Wiele par małżeńskich pokonało uzależnienie od pornografii. Stworzyły lepsze związki, uwalniając się od niezdrowych nawyków. Nie pozwól, aby przeszłość zniewoliła Waszą przyszłość.

Fragment pochodzi z książki "Uzależnienie od pornografii. Małżeńskie problemy spod łóżka" autorstwa Rorego C. Reida, Dana Greya (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za wiedza wydawcy.

