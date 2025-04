Jak Polacy korzystają z roweru?

Jaki jest najpopularniejszy sport wśród Polaków? Zapewne większość pomyśli: piłka nożna, pływanie, może bieganie? Według Diagnozy Społecznej z 2013 roku jest to jazda na rowerze. Fundacja Allegro All For Planet, która zajmuje się promocją jazdy na „dwóch kółkach”, zbadała zwyczaje rowerowe Polaków. W tym celu przeanalizowano trasy i przejazdy ponad 100 000 użytkowników aplikacji mobilnej „Kręć Kilometry”. Wyniki uzupełnia badanie TNS Polska dla Fundacji Allegro All For Planet z czerwca 2014 roku. fot. Fotolia/Edipresse

