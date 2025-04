Napad migreny różni się od zwykłego bólu głowy między innymi obecnością silnie zaznaczonych objawów towarzyszących, do których należą światłowstręt czy nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Ponieważ bodźce te mogą zaostrzać przebieg ataków migreny, pacjenta należy od nich możliwie odizolować. W praktyce sprowadza się to do ułożenia chorego w ciemnym pomieszczeniu oraz zapewnienia mu ciszy i spokoju. Ulgę mogą też przynieść miejscowe okłady z lodu, które okazują się być zaskakująco skutecznym środkiem. Lekami stosowanymi w przypadku napadów migrenowych o niskim natężeniu są środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. paracetamol, kwas acetylosalicylowy – czyli popularna aspiryna, a także inne leki o podobnym działaniu: ibuprofen, naproksen itd. W celu zwalczenia nudności i wymiotów podaje się np. metoklopramid. W trakcie napadu natomiast stosuje się swoiste leki przeciwmigrenowe – tzw. tryptany. Działają one na receptory dla serotoniny obkurczając poszerzone naczynia oraz hamują wydzielanie substancji odpowiedzialnym za proces zapalny.

Reklama