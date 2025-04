Spokój najważniejszy

Napad migreny różni się od zwykłego bólu głowy między innymi obecnością silnie zaznaczonych objawów towarzyszących. Należą do nich światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Ponieważ bodźce te mogą zaostrzać przebieg ataków migreny, pacjenta należy od nich możliwie odizolować. W praktyce sprowadza się to do ułożenia chorego w ciemnym pomieszczeniu oraz zapewnienia mu ciszy i spokoju. Ulgę mogą też przynieść miejscowe okłady z lodu, które okazują się być zaskakująco skutecznym środkiem. Celem takich zabiegów jest także ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania środków farmakologicznych.

Warto przeczytać: Jak może objawiać się migrena?

Środki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Lekami stosowanymi w przypadku napadów migrenowych o niskim natężeniu są środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bezpiecznymi, a często wystarczająco skutecznymi lekami z tej grupy są np. paracetamol (który nie ma działania przeciwzapalnego), czy kwas acetylosalicylowy – czyli popularna aspiryna, a także inne leki o podobnym działaniu: ibuprofen, naproksen itd. W celu zwalczenia nudności i wymiotów podaje się natomiast takie leki jak np. metoklopramid.

Leki kurczące naczynia

Niestety, wymienione wyżej farmaceutyki nie są wystarczająco skuteczne u pacjentów podczas ciężkiego napadu migreny.

W takiej sytuacji stosuje się swoiste leki przeciwmigrenowe – tzw. tryptany. Leki te działając na receptory dla serotoniny obkurczają poszerzone naczynia i hamują wydzielanie substancji odpowiedzialnym za proces zapalny.

Pochodne tryptanu działają kompleksowo i usuwają także niektóre objawy towarzyszące jak np. nudności. Tryptany dostępne są w różnych formach: tabletek podjęzykowych, czopków, sprayu i zestawów do wykonywania zastrzyków podskórnych.

Niestety stosowanie wyżej wymienionej grupy leków wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi, a jednym z nich jest występujący codziennie ból głowy. To paradoksalne zjawisko nazywa się też „migreną transformowaną” i dotyczy osób przewlekle przyjmujących leki przeciwmigrenowe.

Polecamy: Jakie leki stosuje się w napadzie migreny?

Kiedy wezwać lekarza?

Dolegliwości przypominające migrenę mogą być wywołane przez zupełnie inne, nieraz groźne dla życia choroby. Objawy takie jak zaburzenia mowy, niedowład kończyn czy zaburzenia czucia mogą być objawem udaru mózgu i nie można ich zlekceważyć, zwłaszcza, że szybkie postępowanie jest w takich przypadkach kluczowe! Podobnie powinno nas niepokoić nagłe wystąpienie bólu o znacznym natężeniu, zwłaszcza jeśli pojawia się po jakimś czasie od urazu głowy.

Reklama