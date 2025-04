Zwróć uwagę na to ile pije twoje dziecko



Bardzo istotne jest stopniowe zwiększanie ilości napojów, które wypija twoje dziecko. Dzieci w wieku 5-7 lat powinny wypić do godziny 16:00-17:00 od 800 ml do 1000 ml czyli około 4-5 szklanek. Starsze dzieci powinny wypijać około 1200-1500 ml czyli o 1-2 szklanek więcej. Pamiętaj o tym, żeby twoje dziecko piło wieczorem możliwie najmniej. Dzieci w wieku 5-7 lat powinny pić najpóźniej 2-3 godziny przed snem nie więcej niż 100-150 ml. Starsze dzieci nieco więcej, bo do 200 ml.

Jeżeli wieczorem dziecko odczuwa pragnienie podajmy mu do picia: wodę, słabą herbatę lub sok owocowy (z wyłączeniem napojów zawierających cytrusy). W godzinach wieczornych nie podajemy dziecku: napojów mlecznych (mleko, jogurt, kakao, płynna czekolada), nabiału (sery, twarożki, kaszki na mleku), napojów gazowanych.

Trening pęcherza dla twojego dziecka



Pamiętaj o wyrabianiu u dziecka nawyku regularnego opróżniania pęcherza w dzień (powinno oddawać mocz co 3-4 godziny). Ostatnie oddanie moczu konieczne jest przed snem. Bardzo ważne, by dziecko zaczęło noc z pustym pęcherzem!

Ponadto:

kilka razy w tygodniu stopniowo wydłużaj przerwy między oddawaniem moczu,

gdy dziecko chce iść do ubikacji, staraj sie odwrócić jego uwagę i opóźnić skorzystanie z toalety,

okresowo mierz ilość moczu oddanego po wstrzymaniu, by pokazać dziecku postępy w zwiększaniu pojemności pęcherza.

Nie wolno zalecać dziecku, by przerywało oddawanie moczu! Zaciskanie zwieracza cewki moczowej podczas oddawania moczu powoduje niekorzystny wzrost ciśnienia w pęcherzu moczowym.

Jak jeszcze możesz pomóc dziecku w walce z moczeniem nocnym?



Unikajcie ciężkostrawnych kolacji.

Dbaj, aby dziecko codziennie oddawało stolec – nie wolno dopuszczać do zaparć!

Nie wolno wyśmiewać sie z dziecka i karać go za „ mokre łóżko ”.

”. Należy wspierać i motywować moczące się w nocy dziecko do współpracy.

Pochwal dziecko za postępy w zmianie jego dotychczasowych nawyków (np. za picie większej ilości napojów w ciągu dnia, opróżnianie pęcherza przed snem).

