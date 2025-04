Hipotermia, czyli spadek ciepłoty ciała pojawia się zimą dość często. Wtedy zaczynają nami trząść dreszcze, będące naturalną reakcją zabezpieczającą przed utratą ciepła. W takiej sytuacji recepta jest prosta. Wystarczy ruszać się, a po powrocie do domu napić ciepłej herbaty.

Jeżeli jednak organizm wychłodzi się do temperatury 34ºC i mięsnie przestają reagować na zimno drżeniem, może to świadczyć o poważnych zaburzeniach. Wtedy poszkodowaną osobę trzeba niezwłocznie przewieźć do szpitala, gdzie zostanie ogrzana pod opieką lekarza.

Sytuacje, w których temperatura ciała jest niższa niż 31ºC, pacjent wymaga natychmiastowej pomocy. Pamiętaj, że hipotermia zwalnia metabolizm, dzięki czemu nawet osobę z zatrzymanym krążeniem można uratować.

