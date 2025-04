Wyciągnij pomocną dłoń



Niestety są wśród nas osoby samotne. Są to przeważnie ludzie starsi, którzy stracili bliskich bądź zostali przez nich zapomnieni. Dlatego okres Bożego Narodzenia – najbardziej rodzinnego święta jest dla nich szczególnie przykry. Choinka, zapach wigilijnych potraw, zamiast ciepłych skojarzeń przywołują bolesne wspomnienia i jeszcze bardziej potęgują smutek i uczucie pustki. Co możemy zatem zrobić, by na ten czas przestali myśleć o swoich problemach i bolesnej samotności?

Przede wszystkim nie bądźmy ślepi na innych. Kiedy starsza, samotna pani spod 3 z wymuszonym uśmiechem przekonuje, że w tym roku (jak i w kilku poprzednich) odpocznie przed telewizorem, nie musimy obojętnie wzruszać ramionami. Nic złego się przecież nie stanie, jeśli w tym roku zaprosimy ją do siebie. Na ten wyjątkowy czas podzielmy się ciepłem domowego ogniska. Jeśli sami jesteśmy samotni tym bardziej powinniśmy otworzyć się na starsze i samotne osoby wokół. Przecież Święta w pojedynkę nie mają nic wspólnego z atmosferą towarzyszącej im magii.

Wigilia dla seniorów



W wielu miejscowościach organizowane są Wigilie dla seniorów, gdzie spotykają się starsze i samotne osoby na wspólną wieczerzę. Mogą skosztować tradycyjnych potraw, których sami nie mieliby siły przyrządzić, przełamać się opłatkiem, a co najważniejsze – spędzić radosne chwile w towarzystwie innych seniorów. Podobne spotkania organizują księża poszczególnych parafii, dzieląc się z najuboższymi i samotnymi, jedzeniem, atmosferą i duchem świąt. Czasem są to spotkania w zbliżonej grupie wiekowej, czasem dzieci z okolicznych szkół organizują jasełka, drobne upominki i poczęstunek.

Smutne statystyki



Z ostatnich raportów placówek medycznych wynika, że w okresie świątecznym do szpitali trafia znacznie więcej samotnych starszych osób niż zazwyczaj. Jak komentuje jeden z lekarzy: Jest to sposób na ucieczkę od samotności. Dla tych osób szpital jest mniejszym złem. Tu przynajmniej czują się ważni i mają dobrą opiekę. To przykre, że na koniec życia człowiek musi podejmować takie kroki… Dlatego apeluję jako lekarz i jako człowiek – nie bądźmy ślepi na samotność innych. Nigdy nie wiadomo, czy sami kiedyś nie będziemy oczekiwać na ciepłe słowo czy pomocną dłoń. W Święta bądźmy ludźmi dla ludzi.

