Na podstawie danych uzyskanych od ponad 9 tysięcy dzieci udowodniono, że maluchy wychowujące się w „komunikatywnym środowisku” uzyskują lepsze wyniki w testach językowych, czytaniu i matematyce.

W pierwszych latach życia sposób komunikacji w otoczeniu dzieci wydaje się mieć większy wpływ na rozwój ich zdolności językowych niż pochodzenie społeczne – przekonują badacze. Zgodnie z ustaleniami naukowców, to w jaki sposób rodzice komunikują się ze swoimi nawet jeszcze nie mówiącymi dziećmi, może pomóc przygotować je do nauki w szkole.

„Ten projekt pozwolił zidentyfikować pewne aspekty środowiska w jakim wychowują się dzieci np. obecność książek dla dzieci, czy ograniczenie telewizji, wpływające na ich zdolności komunikacji. Jednak główne przesłanie do nas rodziców jest takie, że możemy wpływać na rozwój mowy naszych pociech przez dostarczanie im możliwości komunikacji.” - podkreśla prof. Sue Roulstone, prowadząca te badania - „Co więcej ustaliliśmy, że im lepiej nasze dzieci potrafią mówić w wieku 2 lat tym lepiej poradzą sobie na początku nauki w szkole.”

Kolejne pozytywne przesłanie jakie niesie ze sobą to badanie jest takie, że tak naprawdę o rozwoju dziecka nie decydują warunki socjoekonomiczne w jakich się ono wychowuje. Bogatsi rodzice nie gwarantują bowiem lepszego rozwoju intelektualnego małych dzieci. Ważniejsze od pieniędzy są bowiem czas i uwaga poświęcona w wychowanie małego człowieka.

Źródło: MedicalXpress/ kp

