ZIMA

Styczeń, luty, grudzień

Czas na odczulanie. Jeśli ty albo twoje dziecko cierpicie na alergię, zwłaszcza na pyłki (wziewną), zima to najlepszy czas, by zacząć zabiegi odczulania. Polegają one na podawaniu (doustnie lub w zastrzykach) niewielkich, a następnie rosnących dawek substancji, które powodują uczulenie.

Szczepionka. Zimą powinnaś zacząć cykl szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Dzięki temu zapewnisz sobie pełną ochronę przed wiosną, kiedy kleszcze zaczynają żerować. Należy przyjąć trzy dawki szczepionki (odstępy między dawkami określa producent preparatu).