Walkę z impotencją należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie - dlaczego dochodzi do zaburzeń erekcji? Za główne przyczyny impotencji uważa się leki, zburzenia hormonalne, przyczyny neuronalne oraz psychogenne. Do najpopularniejszych metod radzenia sobie z zaburzeniami erekcji zaliczamy stosowanie leków: sildenafilu i jego pochodnych. Skorzystać możemy także z pomocy psychologa (trening, psychoterapia) albo chirurga (iniekcje do ciał jamistych, protezowanie członka). Która metoda walki z impotencją jest dla mnie najlepsza?

