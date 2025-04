Jak poradzić sobie bez środków chemicznych?



Gdyby tak nagle na miesiąc zamknięto supermarkety i sklepy z chemią gospodarczą, wielu ludzi zastanawiało by się co włożyć do zmywarki, czym prać i jak sprzątać. Niektórzy użyliby zwykłych kuchenno-kosmetyczno-aptecznych składników i poradziliby sobie wyśmienicie. Tylko niech nie zamkną sklepów spożywczych i aptek. Tak naprawdę i bez tego dalibyśmy radę, ale musielibyśmy wcześniej się przygotować.

Reklama

Aparat do destylacji olejków eterycznych, zaprzyjaźniony pszczelarz, piasek, ocet samodzielnie zrobiony ze skórek jabłek, mydło z olejów roślinnych lub starte na wiórki resztki, którymi już nikt się nie umyje. W ten sposób wyczyścilibyśmy porządnie mieszkanie.

Warto zadbać o otaczający nas świat



Jesteśmy dłużnikami środowiska naturalnego. Więcej od niego bierzemy niż mu dajemy. Nasza niszczycielska działalność jest aż nadto widoczna. Może warto się zastanowić czym będziemy oddychać na starość? Światli ludzie wiedzą, co się dzieje w niektórych krajach azjatyckich, gdzie trzeba wychodzić z domów w maskach. Czym się umyjemy? Samo mydło w płynie nie wystarczy, potrzebna jest też woda.

Warto zauważyć, że ekologiczne środki przeznaczone do dbania o gospodarstwo domowe są zaskakująco tanie. Już nie trzeba wydawać bardzo dużo pieniędzy na gotowe preparaty reklamujące się w mediach.

Przeczytaj też: Frosch Żel do prania tkanin kolorowych – ekologia w praniu

Domowa chemia



Największe zastosowanie ma soda kuchenna. Soda oczyszczona przydaje się do czyszczenia różnych powierzchni. To dobry dodatek do prania i odplamiania. Jest bardzo tani, torebeczka sody kosztuje jedynie 1 zł. Tymczasem kilogram można kupić za 3 zł. Inne dostępne naturalne środki czyszczące to:

boraks , czyli 10-ciowodny czteroboran sodu nadaje się do prania i sprzątania. Dezynfekuje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, np. z dywanu. Można go kupić nawet w aptece.

, czyli 10-ciowodny czteroboran sodu nadaje się do prania i sprzątania. Dezynfekuje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, np. z dywanu. Można go kupić nawet w aptece. Orzechy piorące (indyjskie) można kupić drożej w sklepach ekologicznych lub taniej przez internet. Nadają się do prania, zmywania, sprzątania.

(indyjskie) można kupić drożej w sklepach ekologicznych lub taniej przez internet. Nadają się do prania, zmywania, sprzątania. Ocet spirytusowy jest bezlitosny dla brudu. Czyści nawet plamy z tuszu. Usuwa uparty kamień, którego żadne nowoczesne środki chemiczne nie zdołają naruszyć.

jest bezlitosny dla brudu. Czyści nawet plamy z tuszu. Usuwa uparty kamień, którego żadne nowoczesne środki chemiczne nie zdołają naruszyć. Cytryny – możemy wybrać te najtańsze, bo wykorzystujemy ich zdolność usuwania zapachów, odświeżania i czyszczenia.

– możemy wybrać te najtańsze, bo wykorzystujemy ich zdolność usuwania zapachów, odświeżania i czyszczenia. Kwasek cytrynowy odtłuszcza, usuwa zacieki i kamień.

odtłuszcza, usuwa zacieki i kamień. Mydło roślinne – może być tak tanie jak szare, nie zawiera ponadto tłuszczów zwierzęcych, dlatego wybierane jest przez ludzi wrażliwych na los zwierząt.

– może być tak tanie jak szare, nie zawiera ponadto tłuszczów zwierzęcych, dlatego wybierane jest przez ludzi wrażliwych na los zwierząt. Olejki eteryczne prawdziwe, naturalne, bez rozpuszczalników chemicznych, nierozcieńczane, 100-procentowe, z odpowiedniej części rośliny – to chyba najtrudniejszy do zdobycia składnik. Niby wszędzie ich pełno, nawet w kwiaciarniach i na straganach, ale nie są to zdrowe olejki, tylko chemia podrabiająca naturę. Bez ryzyka i w bardzo rozsądnych cenach można je kupić w zaledwie kilku firmach w Polsce.

prawdziwe, naturalne, bez rozpuszczalników chemicznych, nierozcieńczane, 100-procentowe, z odpowiedniej części rośliny – to chyba najtrudniejszy do zdobycia składnik. Niby wszędzie ich pełno, nawet w kwiaciarniach i na straganach, ale nie są to zdrowe olejki, tylko chemia podrabiająca naturę. Bez ryzyka i w bardzo rozsądnych cenach można je kupić w zaledwie kilku firmach w Polsce. Wosk pszczeli naturalny można zamówić u znajomego pszczelarza, o którym wiemy, że nie eksploatuje zanadto pszczół, albo w zaufanym sklepie z woskiem.

można zamówić u znajomego pszczelarza, o którym wiemy, że nie eksploatuje zanadto pszczół, albo w zaufanym sklepie z woskiem. Odpowiedni strój.

Strój do sprzątania



Fartuch i rękawice to ważny element dla osoby sprzątającej. Wprawdzie są zwolennicy sprzątania w starych ubraniach, ale „szmaty na grzbiecie” nie mobilizują do pracy. Za to niebrzydkie ubranie chroniące nasze normalne odzienie sprawia, że bez wstydu i poczucia zażenowania możemy zająć się pracami domowymi. Praca w biurze i praca w domu to jednakowo ważne zadania i wymaga stosownego ubioru.

Warto zobaczyć: Środki do prania, czyli w czym prać bezpiecznie, ekologicznie i zdrowo

Jak samemu zrobić środki czyszczące?



Oto kilka receptur na domowe środki czyszczące, dzięki którym w naturalny sposób odmienisz wygląd swojego domu.

Spray uniwersalny

1 łyżeczka mydła roślinnego startego na tarce,

1 łyżeczka boraksu,

2 łyżki octu,

10 kropli olejku eterycznego z cytryny (orzeźwia, odświeża),

10 kropli olejku eterycznego bazyliowego (wzmaga koncentrację i chęć do pracy),

2 szklanki gorącej wody

Wlej i wsyp wszystko do butelki ze spryskiwaczem (atomizerem). Gdy się rozpuści, pryskaj na powierzchnię i czyść.

Wosk do pielęgnacji mebli

1 kostka wosku pszczelego (ok. 10 cm średnicy),

15 kropli olejku sandałowego z kory (drogi, ponad 200 zł za 10 ml).

W kąpieli wodnej, czyli w pojemniku umieszczonym w większym garnku z wodą, podgrzewaj lekko wosk i gdy będzie ciepły, ale nie gorący, dodaj do niego olejek sandałowy. Nie będzie pachniał zbyt mocno, ale o to chodzi. Gdy na szmatkę nałożysz odrobinę wosku i wetrzesz w drewniane meble, odczekaj całą noc, a potem wypoleruj czystą ściereczką do połysku. Pocieranie uwalnia zapach. Bez dokładania wosku poleruj co jakiś czas. Jeśli mebel mimo to zacznie wyglądać mniej świeżo, wystarczy przetrzeć go wodą z octem.

Pachnie pranie niesłychanie

6 łupin orzechów piorących,

8 kropli olejku eterycznego lawendowego.

Wsyp orzechy do woreczka lub do starej skarpetce bez pary. Skrop olejkiem eterycznym. Zawiąż i wrzuć do bębna pralki. Ta kombinacja zastępuje skutecznie proszek do prania i płyn do płukania. Ta sama partia orzechów nadaje się jeszcze do dwukrotnego użycia w kolejnych praniach, ale za każdym razem na nowo trzeba ją skropić olejkiem.

Cza-cza odkurzacza

6 kropli olejku pomarańczowego.

W reklamach telewizyjnych panie domu tańczą z mopem, a dookoła rozprzestrzenia się kwiatowa fiesta. Zróbmy to samo z odkurzaczem. Na filtr wystarczy wlać 6 kropli pomarańczowego olejku eterycznego, a pod ciepłym odkurzaczowym podmuchem stworzy nam się w domu pomarańczowy gaj. Koniec z zapachem kurzu podczas porządków.

Okna na świat

2 łyżki octu,

1 litr wody,

8 kropli olejku eterycznego cytrynowego,

2 krople olejku eterycznego miętowego.

Reklama

W butelce z atomizerem łączymy płyny. Okna spryskujemy, wycieramy do sucha szmatką niepozostawiającą śladów albo gazetami, bo farba drukarska daje ładny połysk. I oto widzimy świat bez wad.